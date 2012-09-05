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Важность качественного аудита сайта для последующего СЕО-продвижения
23 Марта 2020
Теги: SEO-услуги

Перед началом работ по продвижению нового сайта опытные специалисты, профессионально оказывающие SEO-услуги, проводят предварительно работы по анализу. Такой аудит дает возможность составить точное представление относительно сильных и слабых сторон продвигаемого ресурса, а также позволяет на старте найти и исправить критические ошибки.


Типы аудита

Для оценки общей подготовки сайта к поисковому продвижению проводят следующие виды анализа:

  1. Первым делом проверяют Usability. Этот термин обозначает общее удобство использования сайта пользователем. Все кнопки, формы и прочие важные элементы интерфейса должны выглядеть красиво и располагаться в наиболее подходящих для этого местах, т. к. посетители не привыкли решать трудности. Им проще перейти на другой сайт.

  2. Затем нужно убедиться, что сайт целиком и полностью отвечает требованиям, которые выдвигают к качественным веб-ресурсам поисковые системы. Эти самые требования регулярно изменяются и ужесточаются. Так что важно заказать SEO аудит сайта у того, кто ежедневно занимается оптимизацией и отслеживает каждое изменение в алгоритмах работы Гугла и Яндекса.

  3. Кроме аудита сайта, нормальный сеошник непременно проверит конкурентов, чтобы понять, над чем нужно работать, на чем ставить акценты, и что можно позаимствовать.

  4. Ну, и современные условия требуют маркетингового аудита. Если заказать СЕО продвижение сайтов у профессионального сеошника, обладающего знаниями в сфере продаж и понимающего, что сайт должен приносить деньги клиенту, то он обязательно проверит, чтобы веб-ресурс стал важным и гармоничным элементом в реализуемой маркетинговой стратегии.


В чем заключается важность аудита

Некоторые владельцы веб-сайтов ошибочно думают, что тратить время на проведение аудита – бессмысленное занятие. Чтобы представить, насколько нелепым выглядит подобное суждение, необходимо провести простую аналогию из реальной жизни. К примеру, к доктору приходит пациент на прием, жалуясь на проблемы со здоровьем. Как действует врач? Чтобы понять, что случилось, он назначает анализы, диагностические процедуры и собирает анамнез. Собрав данные и проанализировав их, назначается оптимальный курс лечения.

Теперь нужно представить ситуацию, в которой пациент усомнился бы в необходимости тратить время и средства на диагностику. Нетрудно представить, как отреагировал бы врач. Так же и с сеошниками. Чтобы хорошо делать свою работу, они должны в точности понимать, с чем имеют дело.


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