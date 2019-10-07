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Важно ухаживать за своим автомобилем и менять тормозную жидкость во время
28 Января 2020
Теги: авто

Тормозная жидкость, как и любая друга применяемая в автомобиле имеет свой эксплуатационный срок и по его окончании требует замены. Эксплуатационный срок ТЖ каждый производитель автомобилей указывает в технической документации. Средний срок службы тормозной жидкости при ее эксплуатации – 1-3 года или – 30-40 тыс. км. пробега транспортного средства. Замена данной жидкости является необходимой процедурой в обеспечении безопасности эксплуатации транспортного средства и соответственно нормальной работы тормозной системы.

Чтобы заменить тормозную жидкость можно конечно обратиться на СТО, но если у вас руки растут, откуда положено лучше сделать это собственными силами. Тем более, что в таком случае можно сэкономить денежные средства и время (на СТО может быть очередь). Данный процесс довольно прост, за исключением авто с наличием АБС в тормозной системе, тогда может понадобиться определенное оборудование.

Имеется два способа замены ТЖ – последовательный и параллельный. В первом случае, который является наиболее распространенным, применяется метод последовательной замены жидкости в каждом цилиндре по отдельности. В применении этого метода нет необходимости в помощнике, и проходит он гораздо быстрее. Используя второй метод происходит полное опустошение тормозной системы при этом новая ТЖ заливается после. В данном способе имеются некоторые недостатке в плане использования дополнительной пары рук (помощника) для прокачки системы. Большая часть автомобилистов использует первый так называемый последовательный способ замены тормозной жидкости.

Для замены ТЖ нам понадобятся: рожковые ключи подходящего размера для штуцеров, пластиковые бутылки, резиновая груша или шприц, новая тормозная жидкость. Перед заменой ТЖ в тормозной системе автомобиля необходимо загнать его на эстакаду или автомобильную яму для удобства откручивания штуцеров тормозных цилиндров. Далее необходимо надеть подходящие по диаметру шланги на штуцера и опустить их концы в заранее приготовленные пластиковые бутылки. Откачиваем старую ТЖ из бачка с помощью груши или шприца.

Отпускаем штуцеры и убеждаемся, что жидкость поступает через шланги в пластиковые резервуары. Во время слива необходим постоянный контроль над опустошением бачка, во избежание попадания воздуха в систему. И соответственно доливать новую жидкость в бачок. Ее необходимо доливать пока в бутылку не станет поступать новая. Ее легко определить по цвету. После остается затянуть все штуцера. Долить новую жидкость до максимального уровня и закрыть бачок.


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