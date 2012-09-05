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Официальное членство в казино вавада

Принять участие в программе лояльности и получать бонусы, могут только зарегистрированные клиенты площадки. Процедура регистрации является максимально простой и занимает от силы 30 секунд. Существует два способа ее прохождения:

с помощью активной странички в социальной сети;

после указания активного электронного ящика.

Оба способа объединяет то, что клиент должен самостоятельно выбрать логин и придумать пароль К вопросам регистрации необходимо относиться очень серьезно и внимательно проверять данные, указываемые в полях формы. После этого производится авторизация и появляется доступ к личному кабинету. Этот момент также знаменуется такими радостными событиями, как приветственные бонусы и первые поощрения.

Основные бонусы и получение поощрений на сайте Спин Сити

Получить первый бонус можно, посетив после регистрации раздел с акциями. Его размер будет равен сумме внесенного на счет депозита. Важно помнить, что далее потребуется отыграть бонусные средства согласно вейджеру, чтобы полученную прибыль потом вывести одним из представленных на сайте способом.

Отдельного внимания требуют особые бонусы – бесплатные вращения. Они начисляются за следующие действия: регистрация, создание личного кабинета, пополнение счета и др. Заведение указывает в каких именно аппаратах их следует применить. Также фриспины можно получить в качестве поощрения в некоторых слотах. Подробная информация о всех видах бонусов представлена в соответствующем разделе. Вывести заработанный профит пользователи могут воспользовавшись разделом «Касса». Он предлагает широкий выбор финансовых операций, позволяющих моментально пополнять счет и снимать выигранные средства.