Общество недооценивает процент бесплодия среди мужчин. На практике, неспособность иметь детей у сильной половины человечества проявляется так же часто, как и среди женщин. Обследования бездетных пар доказывают, что в 40 процентах случаев нарушения детородной функции находятся на стороне партнера.
Это не импотенция
Отсутствие возможности зачать ребенка не является аналогом импотенции. Страдающие бесплодием мужчины обычно не имеют проблем с сексуальным влечением или половой жизнью. Проблема очень редко имеет клинические симптомы, по которым ее можно сразу диагностировать. Поводом посетить врача являются:
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изменение цвета, запаха и количества спермы;
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снижение полового влечения;
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боли при мочеиспускании или во время полового акта;
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дискомфорт в районе мошонки или при ощупывании яичек.
Определить проблему у мужчин проще, чем у женщин. Опытный андролог оценит факторы риска и возможные причины, вызвавшие нарушения детородной функции.
Опасные факторы
На развитие бесплодия у мужчин влияет ряд неблагоприятных факторов. Часть из них можно легко устранить, часть – требует соответствующего лечения.
Перегрев мошонки и органов таза
Приводит к нарушению функции яичек (сперматогенез), снижению числа и подвижности жизнеспособных сперматозоидов. К нарушению температурного баланса приводит слишком тесная одежда, постоянное ношение термобелья, чрезмерно частое посещение сауны или бани.
Варикоцеле
При заболевании изменяется структура вен, влияющая на работу яичек и процесс выработки спермы. На начальных этапах заболевания избавиться от варикоцеле и восстановить детородную функцию яичек несложно. Последние стадии болезни вернуть возможность иметь детей не дадут. При появлении изменений в сети сосудов яичка следует немедленно посетить врача.
Паротит
В народе эта инфекционная болезнь носит название «свинка». Мальчики болеют ей в раннем возрасте. Одним из последствий является воспаление яичек.
Генетика
Генные мутации могут привести к нарушениям функций выработки спермы и развитию бесплодия.
Эндокринные заболевания
На качество спермы влияет множество гормонов, причем не все из них только половые.
Болезни, передающиеся половым путем
Могут приводить к воспалению половых органов и снижению качества спермы.
Простатит
Воспаление предстательной железы снижает ее возможность вырабатывать секрет, необходимый для эякуляторной жидкости. Это влияет на кислотность спермы и повышает склеиваемость сперматозоидов.
Источник: Форум варикоцеле.