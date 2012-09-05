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Варикоцеле у мужчин
23 Июня 2018

Общество недооценивает процент бесплодия среди мужчин. На практике, неспособность иметь детей у сильной половины человечества проявляется так же часто, как и среди женщин. Обследования бездетных пар доказывают, что в 40 процентах случаев нарушения детородной функции находятся на стороне партнера.


Это не импотенция

Отсутствие возможности зачать ребенка не является аналогом импотенции. Страдающие бесплодием мужчины обычно не имеют проблем с сексуальным влечением или половой жизнью. Проблема очень редко имеет клинические симптомы, по которым ее можно сразу диагностировать. Поводом посетить врача являются:

  • изменение цвета, запаха и количества спермы;

  • снижение полового влечения;

  • боли при мочеиспускании или во время полового акта;

  • дискомфорт в районе мошонки или при ощупывании яичек.

Определить проблему у мужчин проще, чем у женщин. Опытный андролог оценит факторы риска и возможные причины, вызвавшие нарушения детородной функции.


Опасные факторы

На развитие бесплодия у мужчин влияет ряд неблагоприятных факторов. Часть из них можно легко устранить, часть – требует соответствующего лечения.


Перегрев мошонки и органов таза

Приводит к нарушению функции яичек (сперматогенез), снижению числа и подвижности жизнеспособных сперматозоидов. К нарушению температурного баланса приводит слишком тесная одежда, постоянное ношение термобелья, чрезмерно частое посещение сауны или бани.


Варикоцеле

При заболевании изменяется структура вен, влияющая на работу яичек и процесс выработки спермы. На начальных этапах заболевания избавиться от варикоцеле и восстановить детородную функцию яичек несложно. Последние стадии болезни вернуть возможность иметь детей не дадут. При появлении изменений в сети сосудов яичка следует немедленно посетить врача.


Паротит

В народе эта инфекционная болезнь носит название «свинка». Мальчики болеют ей в раннем возрасте. Одним из последствий является воспаление яичек.


Генетика

Генные мутации могут привести к нарушениям функций выработки спермы и развитию бесплодия.


Эндокринные заболевания

На качество спермы влияет множество гормонов, причем не все из них только половые.


Болезни, передающиеся половым путем

Могут приводить к воспалению половых органов и снижению качества спермы.


Простатит

Воспаление предстательной железы снижает ее возможность вырабатывать секрет, необходимый для эякуляторной жидкости. Это влияет на кислотность спермы и повышает склеиваемость сперматозоидов.

Источник: Форум варикоцеле.


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тут были комменты. RIP!






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