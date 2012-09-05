Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Вариатор привода ходовой части




Вариатор привода ходовой части
18 Марта 2017
Теги: авто

Устройство. Отбор мощности на ходовую часть автомобиля осуществляется клиноременной передачей, расположенной с правой стороны молотилки, от шкива, закрепленного на коленчатом валу двигателя, через одноконтурный вариатор, на приводной вал коробки передач.

Одноконтурный вариатор служит для бесступенчатого регулирования скорости движения комбайна и в сочетании с коробкой передач обеспечивает изменение скорости на  передаче от до, кмч, на  — от, до,, на  —от, до, и на заднем ходе —от, до, кмч.

Приводной ремень установлен на шкивах с постоянным диаметром, а вариаторный — на шкивах с переменным диаметром. Натяжение ремня осуществляется автоматически, а ремня — с помощью специального устройства.

Натяжное устройство состоит из ролика, установленного на оси рычага, кронштейна крепления устройства к панели молотилки и пружины с регулировочным винтом. К рычагу приварена втулка, в которую входит ось, связанная с кронштейном. Рычаг закреплен на оси гайкой с пружинной шайбой.

Конический сухарик натяжного устройства опирается на V-образный кронштейн, что позволяет пружине вместе с натяжным роликом совершать колебательные движения во время работы привода без потери сил на трение в сопрягаемой паре; это повышает, чувствительность механизма и исключает износ деталей.

Ведущий блок вариатора смонтирован на каркасной рамке, последняя фиксируется на плите и на раме комбайна шпильками и. Рамка поддерживается регулируемой растяжкой, связывающей ее с уголком  каркаса молотилки.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Мост управляемых колес... - . (+28)
Замена вариаторного ремня... - . (+70)
Регулировка вариатора... - . (+32)
Autoshop 82 - . (+36)
Привод - . (+26)
Разборка дифференциала... - . (+81)
Полость корпуса - . (+83)
Полость рабочего цилиндра... - . (+73)
Механизм выключения сцепления... - . (+55)
Автодруг - . (+60)
Автомобильная аптечка: причины... - . (+100)
Устройство сцепления... - . (+98)
Определение стоимости запчасте... - . (+95)
General Re - . (+84)
При нейтральном положении... - . (+119)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке