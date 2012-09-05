Устройство. Отбор мощности на ходовую часть автомобиля осуществляется клиноременной передачей, расположенной с правой стороны молотилки, от шкива, закрепленного на коленчатом валу двигателя, через одноконтурный вариатор, на приводной вал коробки передач.

Одноконтурный вариатор служит для бесступенчатого регулирования скорости движения комбайна и в сочетании с коробкой передач обеспечивает изменение скорости на передаче от до, кмч, на — от, до,, на —от, до, и на заднем ходе —от, до, кмч.

Приводной ремень установлен на шкивах с постоянным диаметром, а вариаторный — на шкивах с переменным диаметром. Натяжение ремня осуществляется автоматически, а ремня — с помощью специального устройства.

Натяжное устройство состоит из ролика, установленного на оси рычага, кронштейна крепления устройства к панели молотилки и пружины с регулировочным винтом. К рычагу приварена втулка, в которую входит ось, связанная с кронштейном. Рычаг закреплен на оси гайкой с пружинной шайбой.

Конический сухарик натяжного устройства опирается на V-образный кронштейн, что позволяет пружине вместе с натяжным роликом совершать колебательные движения во время работы привода без потери сил на трение в сопрягаемой паре; это повышает, чувствительность механизма и исключает износ деталей.

Ведущий блок вариатора смонтирован на каркасной рамке, последняя фиксируется на плите и на раме комбайна шпильками и. Рамка поддерживается регулируемой растяжкой, связывающей ее с уголком каркаса молотилки.