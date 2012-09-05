Приглашение на свадьбу всегда сопряжено с рядом сложностей, главная из которых заключается в вечном вопросе: что подарить? Если вы не хотите, чтобы ваш подарок полетел в кучку прочих презентов, то над этим вопросом придется подумать основательно. Как сделать полезный и нетривиальный подарок в Москве, СПб знает сайт http://karta-podarkov.ru/, который предлагает подобрать стоящий подарок для всех категорий получателей.





Что подарить на свадьбу?

Правильно делают те, кто примеряет ситуацию на себя. Закройте глаза и представьте, что вы сами хотели бы получить в день своей свадьбы. Набор посуды? Может быть, вот только это и так кто-нибудь подарит, а десяток наборов для молодой семьи – явный перебор. Бытовую технику? Вот так и появляются анекдоты про несколько кухонных комбайнов и тостеров, которые молодожены вынуждены раздаривать всем своим знакомым. Деньги – хороший подарок, вот только чувство восторга он не вызывает. А о медовом путешествии мечтают все. Вот и сделайте это желание пунктом отчета для своего выбора.

Здесь важно не прогадать, поэтому самостоятельный подбор места для отдыха молодоженов отпадает сразу. Пусть они сами решат, куда бы им хотелось отправиться, чем заниматься, а поможет им в этом свадебное путешествие подарок-сертификат, который предоставляет компания Karta Podarkov. Вы можете только просчитать бюджет поездки, а все остальное молодожены выберут сами и им это точно понравится.





Особенность свадебного путешествия по сертификату

Подарок в виде сертификата на свадебное путешествие предусматривает предоставление таких услуг:

подбор тура согласно запросам молодоженов;

поиск и предварительное бронирование билетов на оговоренный вид транспорта;

оформление всей необходимой документации;

бронирование и подбор подходящих апартаментов, отельных номеров.

Хорошо в сертификате на свадебное путешествие то, что для молодоженов нет строгих рамок по бюджету поездки. Если им не хватит вашего номинала – они всегда могут доплатить недостающую сумму самостоятельно. Так молодая ячейка общества сможет начать свою совместную жизнь с исполнения самых смелых надежд и мечтаний.

Сертификат в ювелирный магазин

Если же вы знаете, что кто-то вас опередил и уже позаботился о медовом отдыхе молодоженов, то вам остается не менее удачный вариант – подарить им шоппинг в магазине украшений от Карты Подарков. Это универсальный презент, ведь подарочный сертификат в ювелирный магазин может порадовать как мужчину, так и женщину. Молодожены смогут купить несколько изделий, потратить всю сумму на подарок для одного – все зависит от их желаний и бюджета. У них будет время, чтобы принять решение, ведь минимальный срок действия сертификата в ювелирный магазин составляет 3 мес. За это время они завершат свои спешные дела и смогут продумать покупку так, чтобы она действительно им запомнилась.

Неудивительно, что сегодня сертификаты признаются лучшими подарками для молодоженов. Практично, достойно, интригующе – все это о них. Главное условие – позаботиться о надежности и качестве услуг/продукции, которые предоставляет выбранный магазин. С сайтом karta-podarkov.ru вы можете быть уверены, что все пройдет замечательно.



