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Валюта Вьетнама
22 Июня 2017

Какая валюта во Вьетнаме?

Вьетнам - это удивительная и интересная страна. Интересной также является и вьетнамская валюта. Несмотря на то, что вьетнамские деньги являются самыми молодыми на планете, у них уже богатая история. Национальной валютой этой страны являются донги. В Северном Вьетнаме донги распространились в 1947 году, а в южной части страны в 1955. До 1947 года Вьетнам был французской колонией и использовал для расчётов пиастры индокитайского банка. В стране они использовались в период 1885-1954 года. Тогда банкноты выпускались единым тиражом для таких стран как Вьетнам, Лаос, Камбоджа. В этой заметке мы кратко расскажем о национальной валюте Вьетнама, а полную версию статьи вы найдете по следующей ссылке http://vietnamix.ru/gosudarstvo/valjuta-vetnama.html.


Какие деньги ходят во Вьетнаме?

В 1945 году во Вьетнаме впервые появляются банкноты с изображением Хо Ши Мина. До 1975 года в обороте были две валюты Северный и Южный донги. В 1978 году была проведена денежная реформа, в ходе которой донг объединили. В результате у Вьетнама появилась своя национальная валюта, выпускаемая государственным банком. Международное обозначение донга - VND.

Неоднократно в результате роста инфляции приходилось увеличивать номинал купюр. Сегодня во Вьетнаме есть купюры номиналом от 100 до 500000 донгов. Часто вьетнамцы опускают в разговоре слово тысяч и 20 донгов означает 20 тысяч. Свои монеты также имеются во Вьетнаме, но их в обороте практически нет. Местные жители продают их туристам в качестве сувенира. Естественно, что цена значительно превосходит номинал монет.

Начиная с 2003 года, государственный банк Вьетнама отказался от бумажных купюр и стал делать донги из полимерного материала. Здесь есть ряд преимуществ, поскольку теперь их нельзя порвать или утопить. Полимерные материалы служат значительно дольше, чем бумага.


Банковские карты во Вьетнаме

Вьетнам - это цивилизованная страна и здесь обслуживаются пластиковые карты. Обслуживание производится везде, где имеются банковские терминалы. Туристы могут расплачиваться картами в отелях, в магазинах и крупных супермаркетах, а также в крупных кафе и ресторанах. Если вы пришли в крупный СПА салон, то там также можно расплатиться с карточки. А вот есть ли вы обедали в маленьком кафе или отоваривались в маленьком магазине или на рынке, то здесь понадобятся наличные.

При оплате пластиковой картой всегда сверяйте сумму в чеке с ценниками на товаре. Наименование вы, конечно, не поймете но цифры сравнить можно. Так вы избежите мошенничества. Если неохота возиться с наличными, то вполне можно взять во Вьетнам банковскую карту. А деньги потом можно снять в местном банкомате. Доллары и рубли вы снять не сможете, но терминал переведет их по курсу в донги. Не забывайте что за конвертацию валюты придётся заплатить некоторую комиссию. Причём рубли сначала переводится в доллары, а затем уже в донги.

Местные банкоматы могут снимать комиссию за выдачу наличных в количестве 20-50 т. донгов. Как говорят опытные туристы, выгоднее всего пользоваться банкоматами Vietcombank. У них комиссия составляет 20 тысяч донгов вне зависимости от снимаемой суммы. В терминалах других банков комиссия значительно выше. Снимаемая в терминалах сумма за один раз ограничена отметкой в 2 миллиона донгов. Это примерно 100 долларов США.


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