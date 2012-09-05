При пуске двигателя, когда обороты коленчатого вала малы, необходимо, чтобы электрическая искра подавалась в цилиндр несколько позже, т. е. когда поршень находится в ВМТ - это обеспечивает вакуумный регулятор опережения зажигания - он наоборот - уменьшает угол опережения зажигания.

Регулятор состоит из корпуса 16, диафрагмы 19, тяги 20, которая соединена с подвижным диском 13 прерывателя тока низкого напряжения и при изменении нагрузки, т. е. положения дросселя, за счет изменения разрежения во впускной системе двигателя, с которой соединена диафрагменная полость регулятора, соответственно поворачивает подвижный диск прерывателя с контактами на встречу кулачку, т. е. делает зажигание позже. Таким образом, совместное действие центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания обеспечивает достаточно оптимальный угол опережения зажигания для различных режимов работы двигателя. Любите слушать музыку? Обязательно приобретите наушники dre dre monster beats. Они делают звучание качественным и насыщенным, а также имеют стильный дизайн.

Сорт топлива также влияет на оптимальный угол опережения зажигания, поэтому в прерывателе-распределителе имеется еще один регулятор момента зажигания - октан-корректор, который позволяет вручную, в зависимости от сорта применяемого топлива, изменять угол опережения зажигания на ±12° по углу поворота коленчатого вала.

Свечи зажигания служат для создания электрического разряда (искры) и воспламенения сжатой рабочей смеси в камере сгорания цилиндра двигателя. Они бывают разборные и неразборные. На автомобилях применяются неразборные. При подаче высокого напряжения на центральный электрод - между ним и боковым электродом (электродами), соединенным с массой - возникает электрический разряд (искра).