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Вакуумные насосы
17 Августа 2017
Теги: авто

На автомобилях, оборудованных дизелями, дроссель отсутствует, и поэтому при холостом ходе двигателя во впускном трубопроводе нет значительного разрежения. В этих автомобилях вакуумные тормозные системы требуют наличия специального вакуумного насоса, работающего от двигателя. Такие насосы выполняются в виде воздуходувки с эксцентричным ротором и скользящими лопастями. На грузовых автомобилях с карбюраторными двигателями также иногда устанавливаются вакуумные насосы, если автомобили предназначены для работы с полной нагрузкой на дорогах с длинными крутыми уклонами, так как в этих условиях разрежение во впускном трубопроводе недостаточно.

Вакуумно-гидравлическая сервосистема с диафрагмой. В этой системе разрежение впускного трубопровода передаётся в полость диафрагмы и далее гидравлической тормозной системе. Жидкость из главного цилиндра, действующего от тормозной педали, входит в первичный цилиндр системы в точке 1 и действует на поршень управления 2, снабжённый обычным резиновым уплотнением и перемещающийся в цилиндре 3. Поршень управления полый, и через него проходит шток, с помощью которого осуществляется управление шариковым контрольным клапаном. При полностью выключенных тормозах шариковый клапан открыт.

Правая часть поршня входит во вторичный цилиндр 4 и имеет резиновую уплотнительную манжету, опёртую по торцу на трубчатый сервопоршень 5. Последний приводится в движение диафрагмой 6 через конический диск 7. При выключении тормозов обе полости вакуумной системы сообщаются открытым клапаном 8. Кройе того, эти полости сообщены со впускным трубопроводом: двигателя шлангом, присоединённым к наконечнику 9.


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тут были комменты. RIP!






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