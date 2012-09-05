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В целях повышения вращающего момента
28 Февраля 2018
Теги: авто

В целях повышения вращающего момента, получаемого от двигателя, генератор был соединен с электрическим мотором посредством контроллера. В этом случае не только повышалось сопротивление в обмотке якоря генератора, но последний также должен был покрывать возбуждаемые в якоре мотора контртоки. Отсюда для возбуждения определенного электродвижущего потока (а также определенного воздействия силового поля генератора на якорь) следовало возбуждать в якоре генератора гораздо большую электродвижущую силу, что и потребует значительно более сильного «скольжения».

 Направленный генератором в электромотор ток возбуждал в якоре мотора вращающее усилие, которое присоединялось к вращающему усилию, порождаемому воздействием силового поля генератора на якорь последнего. Таким образом вращающее усилие приводного вала увеличивалось более интенсивно, чем вращающее усилие коленчатого вала двигателя; при «скольжении» в 50% вращающее усилие приводного вала превышало приблизительно в два раза вращающее усилие коленчатого вала, и внутренние потери при этом были не очень большими.

Путем различных пересоединений электрических силовых полей сдавалось достигать также и других различных результатов в смысле унижения скоростей и повышения вращающего момента.


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тут были комменты. RIP!






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