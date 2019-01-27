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В столице Беларуси на прошлой неделе открылось новое казино Mayak Princess
25 Сентября 2019
Теги: Игры

После строго запрета игорного бизнеса на территории России, заметно возросла популярность букмекерских контор и казино в белорусском Минске, до которого большому числу россиян добраться быстрее, чем до других мест с легальными казино. Предпринимательская отрасль страны старается адаптироваться под возрастающий поток клиентов из России: уровень сервиса в белорусских оффлайн-казино регулярно повышается, начинают работу новые учреждения. Совсем недавно, 22 августа, перечень наземных казино страны пополнился ещё одним заведением: большим казино Mayak Princess. Это заведение открылось на территории развлекательного комплекса Dana Mall и работает круглосуточно, в ожидании своих первых посетителей.


Чем привлекает посетителей новое минское казино Mayak Princess

Владельцем заведения стал известный турецкий бизнесмен Суди Окзан, а у него много в игорном бизнесе, дабы обслуживание в новом казино сумело удовлетворить запросы каждого, даже очень придирчивого клиента. Каждому клиенту казино доступны: 

разные варианты систем оплаты, среди них вы непременно найдёте удобную;
более полусотни игровых автоматов, которые размещены в разных частях помещения;
залы для курильщиков;
живая музыка и разнообразные шоу-программы, которые помогут разнообразить скучный вечер;
покерные столы;
место для игры в блэкджэк;
бесплатный паркинг для посетителей Dana Mall;
2 современных рулеточных стола;
крайне внимательное отношение к просьбам посетителей;


Mayak Princess как часть международной сети Princess Casinos International

Недавно открывшееся в главном белорусском городе казино в Dana Mall стало представителем международной сети гемблинг-учреждений Princess Casinos International, ей принадлежит больше трёх десятков крупных казино в Азии, Европе, Африке и Латинской Америки. Новое заведение было оформлено в корпоративном стиле данной сети казино, качество обслуживания игроков и проценты возврата средств со ставок тоже соответствуют мировым стандартам.

По словам представителя заведения, работа над его открытием велась около года, всё это время специалисты работали над комфортным обустройством залов в фирменном стиле, немало сил ушло на получение всех важных для работы в Белоруссии бумаг. Некоторые эксперты считают, что Суди Окзан ошибается в расчетах, открывая большое игровое заведение на окраине столицы. Однако сам владелец уверен, что популярность "Дана Молл" среди минчан приведёт в казино достаточно посетителей. А люди, прибывшие в белорусскую столицу специально для того, чтобы поиграть в казино, так и и вовсе не увидят в его месторасположении никаких трудностей.


Направление деятельности белорусских властей в отношении азартного бизнеса

Если на территории современной России игорный бизнес, почти запрещён, то власти Белоруссии воспользовались возможностью и в 2011 году легализовали гемблинг на своей территории. Доходы и деятельность всех существующих казино, однако, жёстко контролируются государством и для получения лицензии необходимо пройти десятки проверок и согласований. С две тысячи восемнадцатого года вход в игорные заведения в Беларуси разрешён только с 21 года и только после проверки паспорта. Работает общегосударственный реестр людей, которым не разрешен доступ в казино, туда можно добавиться написав заявление в любом казино страны, некоторых людей туда добавляют по решению суда.

Законодательные органы Белоруссии прорабатывают вопрос о легализации онлайн казино с выплатами, с две тысячи восемнадцатого года такую лицензию можно получить лицам, у которых есть удачный опыт содержания обычных казино.


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