Путем расчета или с помощью измерения определяют характеристику сопротивления при одновременном выходе воздуха через неплотности и вытяжные отверстия как для неподвижного, так и движущегося с постоянной скоростью автомобиля. Кроме того, приведена характеристика вентилятора, применяемого в системе отопления, приведена кривая, характеризующая подачу воздуха без вентилятора. Соответствующие точки пересечения кривых сопротивления вытяжных отверстий совместно с естественной негерметичностью салона и расходно-напорной характеристики вентилятора отопителя позволяют судить о расходе воздуха и его зависимости от скорости движения.

Этот метод дает возможность уже на ранних этапах проектирования автомобиля делать выводы о расходе воздуха и оптимизировать предусматриваемые вытяжные отверстия в отношении места их расположения и площади выходного сечения. Для этого необходимо знать эквивалентную площадь неплотностей, через которые происходит утечка воздуха. Эта площадь в большинстве случаев известна по предыдущей модели автомобиля, или же в случае изменения концепции каркаса кузова может быть определена. Кроме того, необходимо располагать данными о распределении давления по поверхности кузова, которые можно получить при испытаниях модели в аэродинамической трубе.