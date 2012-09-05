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В салоне автомобиля
23 Декабря 2016
Теги: авто

Путем расчета или с помощью измерения определяют характеристику сопротивления при одновременном выходе воздуха через неплотности и вытяжные отверстия как для неподвижного, так и движущегося с постоянной скоростью автомобиля. Кроме того, приведена характеристика вентилятора, применяемого в системе отопления, приведена кривая, характеризующая подачу воздуха без вентилятора. Соответствующие точки пересечения кривых сопротивления вытяжных отверстий совместно с естественной негерметичностью салона и расходно-напорной характеристики вентилятора отопителя позволяют судить о расходе воздуха и его зависимости от скорости движения.

Этот метод дает возможность уже на ранних этапах проектирования автомобиля делать выводы о расходе воздуха и оптимизировать предусматриваемые вытяжные отверстия в отношении места их расположения и площади выходного сечения. Для этого необходимо знать эквивалентную площадь неплотностей, через которые происходит утечка воздуха. Эта площадь в большинстве случаев известна по предыдущей модели автомобиля, или же в случае изменения концепции каркаса кузова может быть определена. Кроме того, необходимо располагать данными о распределении давления по поверхности кузова, которые можно получить при испытаниях модели в аэродинамической трубе.


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