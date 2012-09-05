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В правильном направлении
3 Мая 2020
Теги: авто

В последний раз местный гонщик побеждал на Гран При Великобритании ощо в 2000 году это был шотландец Дэвид Култхард за рулем McLaren Mercedes. В этом сезоне британские болельщики всерьез надеялись вновь услышать в Сильверстоуне звуки гимна «Боже, храни королеву». Их надежда звалась Льюис Хэмильтон, выступала в составе того же МакЛарена и стартовать готовилась с поул-позиции...

Но когда в руках судьи-финишера появился клетчатый флаг толпе болельщиков. собравшихся на трибунах, праздновать оказалось нечего. Ну разве что очередной подиум их любимца. Но выше третьей ступени пьедестала 22-летнему вундеркинду подняться на родной земле не удалось. Ferrari с Кими Райкконеном за рулем опять оказалась быстрее. А желание щегольнуть поулом перед домашними трибунами предопределило для подиума как своих ушей.

Легкая машина позволило Хэмильтону не пропустить на старте атаку Райкконена, но этим успехи Льюиса и ограничились. На жестких покрышках его McLaren не мог оторваться от Ferrari финна, пусть заправленной тяжелее, зато на более мягких шинах.


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