«Иж-авто» довел наконец до ума и показал уже подготовленный к массовому производству универсал на базе «Оды» с оцинковкой. Версия получила странное имя Fabula. вдобавок почему-то написанное латиницей. Но тому были веские причины — название утверждали всего за месяц до открытия автосалона! Дело в том, что все грузопассажирские модификации «Оды» изначально должны были получить имя «Визит», но после выхода на ТВ рекламы с поручиком Ржевским, являющимся с визитом, держа пачку одноименных презервативов в руке, оно стало как- то двусмысленным.

Представленный рядом вариант Fabula 4x4 на агрегатах старой «Нивы» получил передний «нивои- ский мост с ее же независимой подвеской и заднюю ижевскую балку. С нового года ижевцы также обещали, что гамму моторов пополнит 1,8-литровый двигатель УЗАМ с распределенным впрыском (99 л.с.). А еше со следующего года комплектации Ижей будут иметь три направления: «Норма» (наружная окраска эмалью, салон с жаккардовой обивкой), «Люкс» (окраска металликом, велюровый салон, аудиоподготовка) и «Ника» (тюнинговый аэродинамический обвес, противотуманки).

Как обычно, опытное производство завода продемонстрировало на автосалоне возможности собственного «высшего пилотажа» в образе «Ода automatic» (автоматическая четырехдиапазонная коробка ZF4H- Р22, как у BMW, и кожаный салон) или пикапа с полуторной кабиной «Ода версия 4x4», но перспективы их массового производства остаются туманными.