Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События В поисках сюжета




В поисках сюжета
22 Декабря 2021
Теги: авто

«Иж-авто» довел наконец до ума и показал уже подготовленный к массовому производству универсал на базе «Оды» с оцинковкой. Версия получила странное имя Fabula. вдобавок почему-то написанное латиницей. Но тому были веские причины — название утверждали всего за месяц до открытия автосалона! Дело в том, что все грузопассажирские модификации «Оды» изначально должны были получить имя «Визит», но после выхода на ТВ рекламы с поручиком Ржевским, являющимся с визитом, держа пачку одноименных презервативов в руке, оно стало как- то двусмысленным.

Представленный рядом вариант Fabula 4x4 на агрегатах старой «Нивы» получил передний «нивои- ский мост с ее же независимой подвеской и заднюю ижевскую балку. С нового года ижевцы также обещали, что гамму моторов пополнит 1,8-литровый двигатель УЗАМ с распределенным впрыском (99 л.с.). А еше со следующего года комплектации Ижей будут иметь три направления: «Норма» (наружная окраска эмалью, салон с жаккардовой обивкой), «Люкс» (окраска металликом, велюровый салон, аудиоподготовка) и «Ника» (тюнинговый аэродинамический обвес, противотуманки). 

Как обычно, опытное производство завода продемонстрировало на автосалоне возможности собственного «высшего пилотажа» в образе «Ода automatic» (автоматическая четырехдиапазонная коробка ZF4H- Р22, как у BMW, и кожаный салон) или пикапа с полуторной кабиной «Ода версия 4x4», но перспективы их массового производства остаются туманными.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Официальный дилер «Mercedes-Be... - . (+53)
Прокат легковых автомобилей... - . (+60)
«Молотки» дешевеют... - . (+40)
Шины Yokohama - качество и дол... - . (+373)
Процесс сборки опоры с подшипн... - . (+300)
Автосалон Урус Авто... - . (+321)
Энерджи Авто - . (+387)
Цилиндрические поверхности кол... - . (+260)
Сборка червячной передачи... - . (+341)
Кредитование под залог спецтех... - . (+317)
Клеевое соединение... - . (+358)
Пайка твердыми припоями... - . (+439)
Аксессуары и пленка для автомо... - . (+458)
Внешние дефекты - . (+408)
Измерение зазора... - . (+444)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке