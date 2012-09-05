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В Москве готовится выпуск минивзнов
20 Апреля 2019
Теги: авто

Правительство Москвы и американская корпорация “General Motors” подписали протокол о намерениях, который предусматривает совместный выпуск автомобилей “Opel Sintra” и “Chevrolet Trans Sport”, сообщает агентство “Интерфакс”. В принципе - это различные версии одной и той же модели, выпускаемые для рынков США и Европы.

Производство автомобилей планируется наладить на базе ОАО “Москэб”, созданного на Тушинском машиностроительном заводе для сборки английских такси. Ранее предполагалось, что предприятие будет выпускать 2.000 таксомоторов в год. Но из-за слишком высокой цены комплектующих решено ограничить ежегодное изготовление этих машин до 100 штук.

Вместо такси начнут выпускать американские универсалы. Финансирование проекта будет осуществлено благодаря кредиту американского Эксимбанка под гарантии правительства Москвы сроком на 5-6 лет.


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