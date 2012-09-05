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В Монте-Карло
31 Января 2017
Теги: авто

Гонка закончилась победой Айртона Сенны. Теперь его можно считать героем Монако: он побил рекорд Грэма Хилла (отца Дэмона Хилла), выигравшего пять Больших Призов Монако, причем первая из этих побед произошла 30 лет назад. А теперь о том, что рассказывали сами гонщики после гонки. О том, чего не узнали телезрители.

Айртон Сенна был на седьмом небе и лишь повторял, насколько эта победа важна для любого гонщика. Пришедший вторым Дэмон Хилл, видать, был настолько счастлив, что, подавив вчерашнее раздражение и нежелание говорить от имени своего погибшего отца, сказал: «Уверен, мой отец был бы первым, кто пожал руку Сенне, узнав, что Айртон побил его рекорд». Доволен был и Жан Алези из Ferrari (третье место), хотя посетовал, что во время квалификационных заездов ему помешали, иначе бы он занял второй стартовый ряд, и тогда все бы сложилось для него еще лучше.

Гениальный Прост (после того, как заглох двигатель, он с 22-го места прорвался к четвертому) ворчал, что его слишком строго — на 10 секунд — наказали за фальстарт и что он еще будет внимательно изучать видеозапись: а был ли фальстарт?

Ну, а лидировавший долгое время Михаэль Шумахер, хотя ему и было обидно до слез, оптимизма не терял: «На самом деле этот уикэнд продемонстрировал наши отличные перспективы. Не берусь утверждать, что мы победим уже в следующей гонке, но наша конкурентоспособность здорово возросла». Шумахера подвела течь в гидросистеме, управляющей работой активной подвески, противоскольжением и переключением передач. «В какой-то момент я не смог включить нужную передачу, автомобиль остановился, а когда вытекшее масло попало на двигатель, тот задымил». Это был 33-й круг гонки.

А к вечеру в Монте-Карло словно и забыли о только закончившейся главной гонке чемпионата мира. Быстро разобрали трибуны и «отбойники» вдоль трассы. И вскоре по этим же улицам поехали самые обычные для Монако автомобили: Ferrari, Aston Martin, даже Bugatti ЕВ 110 и BMW NAZCA. Ну, а на Porsche здесь уже не оглядываются — для Монако это примерно то же, что Запорожец для Киева...

 


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