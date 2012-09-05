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В марафоне стартовали три абсолютно стандартных 175-сильных автомобиля Saab 9-3 Sport Sedan
2 Июня 2020
Теги: авто

Моторхоум команды Олега Кесельмана стал на эти сутки клубом по интересам. Кто-то спал, кто-то спасался кофе, кто-то травил байки/ Обязательный на полигоне инструктаж по технике безопасности у чемпионов России по ралли Жигунова и Грязина энтузиазма почему то не вызывал...

Зато как они разгорались по ходу заезда! Все обещания ехать с оглядкой и беречь технику были очень скоро заоыты. Один лишь дисциплинированный Борис Шульмейстер выполнил наказ технического специалиста GM Виктора Гольцмана и свою сессию отъездил спокойно, не крутя двигатель выше 5000 оборотов. Остальные понеслись сломя голову. После первых смен пилотов все разговоры были только об одном — у кого какое время и как улучшить результат.

Способ, как оказалось, есть. Поскольку мотор работает на пределе, и скорость все время максимальная, остается только сокращать пройденный автомобилем путь. На замкнутой трассе в форме круга это означает лишь одно — в поворотах держаться как можно ближе к внутренней обочине. Вскоре стала ясна четкая зависимость: едешь в трех метрах от ограждения — проигрываешь две секунды с круга. В двух — секунду. А лучшее время получается, когда прижимаешься к брусу буквально вплотную.

А теперь представьте такую езду по довольно неровному асфальту на скорости далеко за 200. На волнах машину подбрасывает и переставляет наружу на метр- полтора. Нужно компенсировать этот снос рулем, но ни в коем случае не переборщить, иначе заденешь ограждение. Представили?

А теперь то же самое, но ночью, когда несешься в узкой полосе света...


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