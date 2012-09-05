Ненобытенный банк без позиции один на один. Чек/колл, чек/рейз, чек фолд. Из различных вариантов чеков здесь чаще всего мы будем разыгрывать линию чекфолд со слабыми руками, если не видим достаточно фолд эквити для плюсового блефа. Причина этого в том, что пассивная линия чек/колл фактически подразумевает в большинстве случаев розыгрыш рук средней силы с целью спровоцировать соперника на ставки с худшими руками, а также пассивный розыгрыш сильных дро. В игре вулкан казино один на один в неповышенном банке против слабого пассивного соперника мы не ожидаем от оппонента повышенной агрессии и с данными руками предпочитаем ставить первыми. Линия же чекрейз зачастую слишком сильна для того, чтобы пытаться собрать вэлью со слабого диапазона соперника, который зачастую просто не станет делать ставку в наш чек. В то же время мы вряд ли часто решимся разыгрывать такие блефы в борьбе за незначительный банк против лимпера. фолд эквити против которого оценить нам будет достаточно сложно. Таким образом, наш чек без позиции в неповышенном банке один на один в абсолютном большинстве случаев будет означать линию чекфолд. Если у нас есть сколько-нибудь играбельная рука, то в абсолютном большинстве случаев мы будем делать ставку.

Неносыигенныи банк без позиции один на один. Бет/фолд, бет/Збет, бет/колл. Если в неповышенном банке без позиции при игре один на один мы получаем какую-либо играбельную руку, то в большинстве случаев мы будем предпочитать забирать инициативу и делать ставку. При этом мы будем делать много ставок со слабыми руками и руками средней силы, и в лимпованном банке в случае агрессии со стороны пассивного соперника (лимпера) зачастую без позиции должны будем просто сбросить нашу руку. Таким образом, основная наша линия в подобных ситуациях - это бет/фолд флоп. Фактически в таких ситуациях наша ставка с готовыми руками уже на флопе зачастую будет носить характер своеобразного «блокбета» - мы стремимся добрать вэлью с худших рук и в то же время предполагаем, что в исполнении лимпера получим агрессию исключительно от лучших комбинаций. Эту «блокбет» линию в игре против слабого соперника зачастую мы продолжим разыгрывать и на тёрнеривере. иногда доводя размеры наших блокставок до минимально допустимых.

Бет/фолд в неповышенном банке без позиции один на один. Префлоп у нас легендарная рука, с которой мы, разумеется, берём бесплатный флоп, морально подготавливаясь просто сдаться на постфлопе.