Вопреки существующему мнению современный ксеноновый свет на самом деле не голубой, а ярко-белый. Голубым он только кажется, и любое желание сделать свет фар своих «Жигулей» похожим на него, поставив лампы с голубой колбой, идет вразрез требованиям ГОСТа.

Всевозможные проблесковые фонари, какого бы цвета они ни были, — еще один повод придраться к вам сотруднику ГАИ как на дороге, так и при техосмотре (чего стоят публичные акции по снятию маячков). Между собой инспекторы, откровенно говоря, как и большинство водителей, не очень-то жалуют подобные признаки власти («мигалки», «блатные» номера), ну а если на них нет соответствующего разрешения, то, будьте уверены, на водителя «спустят всех собак».

Парадоксально, но, проявляя, возможно, излишнее внимание к дополнительной светотехнике, мы напрочь забываем про штатные световые приборы. Вспомните, давно ли вы заезжали на сервис, чтобы правильно отрегулировать основные фары? А сколько лет назад на вашем автомобиле отошел в мир иной контакт выключателя фонаря заднего хода? Может, энтузиазм следует направить несколько в иное русло, ведь не надо объяснять, что исправная светотехника — одно из основных условий безопасного движения по ночной дороге.