На скользкой дороге шины обеспечивают высокие сцепные свойства. Возникающий занос (это в заднеприводном варианте) очень плавный и легко корректируется. Немного мешает слишком тихий двигатель: из-за этого о начале пробуксовки приходится судить в основном по возникающим колебаниям задка.

В варианте 4x4 — никаких сюрпризов. Проявляется ощущение еще большей надежности и явно лучшей устойчивости. Скольжение удается вызвать резким сбросом газа на входе в поворот. Но и в этом случае возникший занос легко гасится рулем или небольшим увеличением тяги. В этих условиях автомобиль зарекомендовал себя хорошо. Но, повторим, очень не хватает хорошего реактивного действия на руле.

Плавность хода нас и порадовала, и огорчила. Подвеска великолепно проглатывает мелкие неровности, довольно глубокие ямы, железнодорожные и трамвайные переезды. В этом смысле Ford Explorer — лидер среди испытанных нами джипов. В то же время подвеска очень слабо гасит пологие волны, которыми так изобилуют наши дороги. Уже на Московской кольцевой дороге начинают утомлять постоянные вертикальные колебания, а на загородном шоссе, на высоких скоростях это уже злит. Задние пассажиры чувствовали себя несколько лучше: подушка заднего сиденья позволила несколько сгладить недостаток подвески.

Что касается шумности, то здесь все отлично. Очень тихий двигатель, полное отсутствие попискиваний и поскрипываний кузовных панелей, тихая работа подвески и трансмиссии делают автомобиль очень комфортным. Только свист ветра да брякание мелких камешков по подножкам сопровождали наше движение по раскисшим весенним дорогам.

Ну, а короткое заключение может быть таким: если вы отдаете предпочтение внешнему виду, большому внутреннему пространству, неплохой проходимости и плавности хода, но при этом готовы частично пожертвовать управляемостью и тяговой динамикой — этот автомобиль для вас.