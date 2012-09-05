Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События В дороге




В дороге
8 Января 2017
Теги: авто

На скользкой дороге шины обеспечивают высокие сцепные свойства. Возникающий занос (это в заднеприводном варианте) очень плавный и легко корректируется. Немного мешает слишком тихий двигатель: из-за этого о начале пробуксовки приходится судить в основном по возникающим колебаниям задка.

В варианте 4x4 — никаких сюрпризов. Проявляется ощущение еще большей надежности и явно лучшей устойчивости. Скольжение удается вызвать резким сбросом газа на входе в поворот. Но и в этом случае возникший занос легко гасится рулем или небольшим увеличением тяги. В этих условиях автомобиль зарекомендовал себя хорошо. Но, повторим, очень не хватает хорошего реактивного действия на руле.

Плавность хода нас и порадовала, и огорчила. Подвеска великолепно проглатывает мелкие неровности, довольно глубокие ямы, железнодорожные и трамвайные переезды. В этом смысле Ford Explorer — лидер среди испытанных нами джипов.  В то же время подвеска очень слабо гасит пологие волны, которыми так изобилуют наши дороги. Уже на Московской кольцевой дороге начинают утомлять постоянные вертикальные колебания, а на загородном шоссе, на высоких скоростях это уже злит. Задние пассажиры чувствовали себя несколько лучше: подушка заднего сиденья позволила несколько сгладить недостаток подвески.

Что касается шумности, то здесь все отлично. Очень тихий двигатель, полное отсутствие попискиваний и поскрипываний кузовных панелей, тихая работа подвески и трансмиссии делают автомобиль очень комфортным. Только свист ветра да брякание мелких камешков по подножкам сопровождали наше движение по раскисшим весенним дорогам.

Ну, а короткое заключение может быть таким: если вы отдаете предпочтение внешнему виду, большому внутреннему пространству, неплохой проходимости и плавности хода, но при этом готовы частично пожертвовать управляемостью и тяговой динамикой — этот автомобиль для вас.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Иркутские онлайн-автомагазины... - . (+32)
Тяговая динамика Ford Explorer... - . (+31)
Надежность управления Ford Exp... - . (+41)
Поехали! - . (+42)
Система управления автомобилем... - . (+52)
Работа аварийного комиссара бе... - . (+58)
С комфортом в салоне автомобил... - . (+43)
Автомобили с 1,4-литровыми дви... - . (+120)
Swing с 1,2-литровым бензиновы... - . (+256)
Страховые автоюристы... - . (+167)
На выставке - . (+158)
Башенные краны - . (+165)
Сверкающие лаком экспонаты фир... - . (+182)
Camaro финского гонщика Ханну ... - . (+113)
Под флагом Apex Racing... - . (+144)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке