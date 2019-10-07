При транспортировке двухосного прицепа был остановлен сотрудником ГАИ, который составил против меня протокол ввиду отсутствия в водительском удостоверении категории Е. Правильно ли это?

Количество осей на прицепе не является определяющим при допуске водителя к управлению траиспортиым составом. Все зависит не от массы прицепа. В соответствии с Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению ТС от 8.05.93. водителям категорий В. С и D разрешается управлять этими средствами также с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг. Категория Е в водительском удостоверении необходима только в том случае, если полная масса прицепа превышает 750кг. По этим данным вы можете сориентироваться, на чьей стороне правда и при необходимости обжаловать действия сотрудника ГАИ.

Всплывающие обстоятельства

Я виновен в аварии. Оценщик определил стоимость ремонта авто моего «оппонента» в $500. Однако пострадавший подал в суд и требует возместить фактические затраты в сумме $800. Пойдет ли судья ему навстречу?

По общему правилу, согласно ст. 440 ГК, ущерб, причиненный гражданину в связи с повреждением его имущества, должен быть возмещен в полном объеме. Поэтому если все $800 укладываются в сумму возмещения реальных повреждений, полученных в ДТП, то судья обязан будет удовлетворить иск на эту сумму. Расходы должны быть подтверждены документально. Увеличение суммы реально понесенных затрат может быть связано с тем. что учитывающийся при проведении автотовароведческой оценки износ невозможно вычесть из стоимости купленной на замену детали. Скажем, владелец не может купить старую фару, и вынужден покупать для замены разбитой новую фару в сборе. Естественно, это стоит дороже. Кроме того, сумму ущерба могут увеличивать скрытые дефекты, которые не были обнаружены до полной разборки того или иного узла.

Можно «сэкономить» на адвокате

По вине моего сына произошла авария. Пострадавший подал в суд иск на 12 000 гривен, из которых 2 000 — возмещение морального вреда и 1 500 — оплата адвоката. Кроме того, при осмотре машины сын растерялся и подписал документ, что согласен с повреждением крыла, хотя оно было целое. Можно ли уменьшить сумму иска?

Сумму иска уменьшить может только сам истец. Другое дело, что сумма ущерба, которую суд взыщете вашего сына, может быть менее заявленной истцом. Это будет зависеть от того, насколько точна автовароведческая оценка ущерба. Возможно, что специалист усмотрит некоторые неточности, которые приведут к уменьшению суммы материального ущерба. Справедливости ради надо сказать, что если это и удастся, то сумма снижения будет незначительной в общем объеме иска. Что касается неповрежденного якобы крыла, то вашему сыну придется доказать в суде, что крыло не было повреждено. А это будет довольно сложно, учитывая, что эксперт почти всегда предоставляет фотографии поврежденного автомобиля. Что касается расходов по оплате помощи адвоката, то это сумма не может превышать 5 процентов удовлетворенных исковых требований (ст.76 ГПК). В вашем случае при наихудшем для вас варианте максимальная сумма, которую может взыскать суд за адвокатскую помощь — 525 грн. (5 % от 10 500 — суммы материального и морального ущерба).