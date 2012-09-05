Благодаря повсеместному распространению Интернет-технологий игорный бизнес получил новое развитие. Вот почему теперь у любителей азарта есть выбор – провести отдых в виртуальном казино или отправиться в наземный игорный дом. Но какое именно из этих заведений более предпочтительно? Чтобы выяснить это, нужно детально проанализировать, какие преимущества и недостатки имеют наземные и онлайн казино.

Доступность игры

Как известно, в ряде стран СНГ введены запреты на азартные игры. Вот почему встретить наземное казино можно далеко не в каждом городе. В связи с этим для многих игроков азартные развлечения оказываются недоступны. Но ситуацию меняют в лучшую сторону интернет казино. Они доступны каждому желающему в любое время. При этом нет необходимости куда-то отправляться и делать ставки в окружении сомнительных личностей. Расположившись удобно в своем любимом кресле, можно будет испытывать свою удачу, сколько пожелаете.

Честность игрового процесса

Многие стационарные казино не отличаются честностью. Их владельцы стремятся максимально опустошить карманы любителей азарта. Вот почему процент возврата в таких заведениях находится на минимальной отметке. Как же обстоят дела в виртуальных игорных домах? Если вы выберете надежное заведение, то сможете рассчитывать на развлечения с высоким процентом отдачи. В некоторых казино он доходит до 98%. А значит, можно будет выигрывать часто и получать крупные выплаты.

Ассортимент развлечений

Важное преимущество казино, работающих онлайн – широкий ассортимент азартных развлечений. Он представлен творениями именитых разработчиков – от Novomatic и Belatra до IGT и Playtech. В виртуальном клубе у вас будет возможность сыграть в:

игровые автоматы – их насчитывается в онлайн казино более сотни;

рулетки – такие развлечения представлены самыми популярными вариациями, которых не встретить во многих оффлайн казино;

карточные игры – они представлены покером, баккарой и блэкджеком.

Безусловно, встретить такое же разнообразие азартных игр в наземных игорных домах достаточно сложно. Не стоит забывать и о том, что в таких заведениях играть в рулетку, покер и блэкджек нужно по высоким ставкам. В результате не каждый может позволить себе насладиться одним из таких развлечений, и это может настроить многих игроков против казино в оффлайне.

Бонусные предложения

Наземные игорные дома предусматривают программу поощрения игроков. Но она действует лишь для тех, кто привык играть часто и по-крупному. Иными словами, бонусы от казино получают только участники VIP-клуба, куда вход доступен только богачам. В онлайн казино перспектива получить поощрения от администрации заведения есть у каждого. Даже если вы новый клиент, у вас будет возможность стать обладателем бонуса на первые несколько депозитов. В ходе игры вас ждут другие приятные сюрпризы:

Баллы лояльности – начисляются за ставки. Их потом можно обменять на реальные деньги.

Турниры – проводятся между игроками. Благодаря им можно выиграть деньги и фриспины.

Лотереи – игорное заведение организует их к праздникам, и они предусматривают розыгрыш различных призов.

Бесплатная игра

Азартные развлечения требуют от игроков определенного опыта. Тогда у них повышаются шансы на получение выигрышей. В наземных казино минус заключается в том, что клиенты не могут покрутить барабаны слотов, колесо рулеток или сыграть в карточные партии бесплатно. В итоге, для получения нужных навыков им приходиться впустую тратить свои деньги. Плюсы казино онлайн в этом случае заключаются в том, что любой желающий может без регистрации и абсолютно бесплатно играть в понравившиеся развлечения сколько угодно. Можно даже скачать их эмуляторы себе на девайс с ОС Android.

Преимущества онлайн казино перед наземными заведениями очевидны. Поэтому популярность виртуальных игорных домов с каждым годом только возрастает. Вот почему можно с уверенностью сказать, что онлайн заведения – это казино будущего.