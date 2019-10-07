По похожему пути пошла и вернувшаяся после годового перерыва команда Mitsubishi. У очередного поколения WRC от “трех бриллиантов” — блок, идентичный тому, на котором еще Томи Мякинен выигрывал свои чемпионские титулы.

Все двигатели двухлитровые, все “задушены" одинаковыми 34-миллиметровыми “гайками” на впуске, применение которых не дает возможности развивать мотору более 300 л.с. В их наличии никто не сомневается. Но двигатели, тем не менее, давно перешагнули положенные три сотни “лошадей”, оставаясь приблизительно равными по мощности у всех команд. В чем же разница?

Во-первых, в управляющей электронике. Ее либо заказывают на стороне у именитых фирм (как обе французские команды, использующие продукцию Magneti Маге), либо производят сами. Таким путем движется Ford. С одной оговоркой: электроника от Pi-research управляет мотором Cosworth. И то, и другое — Ford. Как бы...

Во-вторых, в настройках. Времени на тесты, как в Королеве автоспорта. у раллистов нет, поэтому они движутся иым путем. Гораздо более дорогим. Превращение достаточно “пожилого” мотора в сверхэластичного 300-сильного монстра с моментом от 600 до 850 Нм происходит на стенде, за цену которого легко можно приобрести пару раллийных команд у нас. Он способен где-нибудь под Парижем или на берегах гуманного Альбиона смоделировать работу двигателя на любой трассе чемпионата мира: от морозной заснеженной Швеции до жаркой высокогорной Мексики, лимитируя при этом манеру езды одного из пилотов команды.

В отличие от моторов, коробки передач команды пока покупают на стороне. Большей частью в Англии. Ford, например, использует продукцию Х-Тгас, Peugeot — Hewland, a Mitsubishi — Ricardo. Но это только пока.