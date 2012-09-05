Кредиты Webmoney – удобный способ получить деньги быстро, не выходя из дома. Однако, перед тем как подать заявку на получение кредита стоит решить, в какой валюте получать займ – WMZ или WMR. При этом нужно определить ряд параметров:

Для чего требуется займ.

Где вы будете тратить полученные средства.

Как быстро нужен займ.

Каким способом вы будете получать деньги.

Ответив на все эти вопросы, можно сделать вывод о том, какой кошелек вам нужно использовать для получения всей суммы. Чем же отличается кредит в валюте WMZ от займа на WMR?

Если вы пользуетесь внутренним кредитным сервисом Вебмани, валюта получения практически не имеет значения. Дело в том, что кредит начисляется на специально созданный для этих целей кошелек – WMC. После получения средств вы можете перевести их как на WMR, так и на WMZ кошелек. Если же выбираете другие возможности, без использования WMС, валюта может иметь большое значение. Она повлияет на скорость получение займа, а главное – на ту сумму, которую придется отдать.





Определение валюты получения кредита Вебмани

При выборе валюты получения средств имеют значение следующие факторы:

Если вы берете кредит ВМ, чтобы сделать покупку, определяющее значение имеет то, в какой валюте вы будете за нее платить. Если вы делаете заказ на зарубежном сайте и платите долларами, то и кредит лучше оформлять на кошелек WMZ . Если же покупка предстоит в рублях, гораздо удобнее будет получить рублевый займ.

Хотя Вебмани является между народной системой, на выбор валюты оказывает влияние страна получения денег. Если вы пользуетесь пластиковой картой Вебмани и расплачиваться вы хотите с ее помощью, но заем также следует брать в той валюте, которая используется в стране вашего пребывания.

Если деньги нудны срочно, лучше отдать предпочтение кредиту WMR. Рублевый зам получить можно проще и быстрее, чем в любой другой валюте. Заявки на займ в рублях обрабатываются в короткие сроки, что удобно для срочного получения денег.





Какой валюте возвращать кредит?

Если вы получаете заем на WMС кошелек, то и возвращать вам придется на него. В этом случае выбор валюты, которую вы тратите, не имеет никакого значения. Если же получаете деньги на кошелек WMZ или WMR, колебания курсов валют может оказать большое значение на то, какой будет переплата при погашении.

Возвращать кредит выгоднее всего в той же валюте, в которой вы его взяли. Даже если вы получили займ на кошелек WMZ, а курс доллара претерпел невыгодные для вас изменения, конвертация валюты с кошелька WMR на WMZ вряд ли это компенсирует. Сервису придется отдать не менее 0,8 процента за проведение конвертации. Так как займы берут на небольшой срок, любые положительные изменения курсов валют подобный процент нивелирует.

В итоге, можно сделать вывод, что получение кредита WMR или WMZ не имеет больших отличий, главное – правильно выбрать валюту получения, удобную и для трат кредита, и для его погашения.



