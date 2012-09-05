В какой одежде ездить на мотоцикле? На данный вопрос нет простого ответа, ведь мототехника бывает разных классов, и под каждый из них есть своя экипировка. В данной статье мы рассмотрим варианты одежды для байкеров для классических мотоциклов, спортивных и спорт-туристических классов.





Голова – надежная защита на долгие годы

Защита головы – первоочередная цель мотоциклиста. По правилам ПДД на голову мотоциклиста необходимо надевать шлем. Для всех вышеназванных классов мотоциклов специалисты рекомендуют приобретать закрытый тип шлема, который называется «интеграл».

При покупке следует обратить внимание на размер изделия и на то, как он сидит на голове. Он должен плотно облегать череп, не болтаться и при этом не оказывать давления. В любом специализированном магазине представлено богатое разнообразие шлемов. Но рекомендуется рассмотреть шлемы таких брендов как HJC, NOLAN, SHARK и UVEX (бюджетные варианты), а также AGV, ARAI и SHOEI (профессиональные и дорогие).

Немаловажным элементом на голове является подшлемник. Данный элемент гардероба выполняет две важных функции – гигиена и защита шеи от продувания ветром (зависит от типа модели). Они реализуются в двух видах – зимний и летний вариант. Опытные байкеры рекомендуют покупать сразу два подшлемника на каждый сезон.





Защита ног

Мотоботы – обязательный элемент гардероба байкера, ведь во время аварий большая часть повреждений приходится на ноги. Боты бывают двух типов – спортивные и туристические. Их ключевые различия заключаются в степени защищенности.

Сразу следует оговориться и сказать, что для нашего климата лучше приобретать мотоботы с вентиляцией. В противном случае, ваша поездка будет превращаться в ад, так как ваши ноги будут испытывать невыносимый уровень тепла.

Помимо вышеперечисленных видов мотобот есть облегченная версия ботинок с минимум защиты, но на данный вариант лучше не рассчитывать, так как они вряд ли помогут в серьезном ДТП. А ведь первая и главyая задача экипировки - защитить ваше тело от непредвиденных происшествий. Благодаря качественной защите вы сможете получить минимум травм и отделаться легким испугом - изучить характеристики и при желании мотоэкипировку купить http://www.tvoymoto.ru/catalog/ekipirovka/.





Защита рук

Защитные перчатки – немаловажный элемент экипировки, ведь при падении с мотоцикла человек в первую очередь выкидывает перед собой руки, чтобы подстраховаться. Существует два варианта перчаток – легкие (из ткани и кожи) и тяжелые (из плотной кожи со вставками). Мотоциклистам рекомендуется покупать пару комплектов обоих видов.

Теперь рассмотрим несколько вариантов полной экипировки мотоциклиста, которая обеспечит ему надежную защиту при езде на байке.





Первый вариант экипировки – сплошная кожа

Чтобы понять, в чем нужно ездить на мото, для начала рассмотрим самый защищенный вариант, который идеально подходит для неоклассических моделей, спортбайков и спорттуристов.

Среди преимуществ и недостатков такой одежды можно выделить:

Высокий уровень защиты и комфорт при поездках;

Недостаток – в жаркую погоду мотоциклист ужасно потеет и выглядит как космонавт.

Для России идеальным будет костюм из перфорированной кожи, но летом в нем все равно будет жарко.

В комплект костюма входят:

Слитный комбинезон спортивного типа или раздельные штаны и куртка из кожи. Раздельный вариант более удобен, так как можно носить штаны отдельно от куртки в жаркую погоду. При необходимости, штаны можно пристегнуть к куртке с помощью молнии. Слитный комбинезон удобен при езде, и отличается усиленной защитой на локтях и ногах. Но на спине он практически не защищен;

Жесткая защита для спины (панцирь);

Термобелье – зимний и летний вариант для разных сезонов.

Данный комплект при грамотном выборе можно приобрести за 25-55 тыс. рублей.





Второй вариант снаряжения – кожа и текстиль

Неплохой вариант для езды по городу, который больше похож на повседневную одежду. В комплект такого костюма входят:

Курта из кожи с защитой;

Жесткая защита для спины;

Штаны из текстиля или мотоджинсы;

Наколенники.

Данный комплект можно собрать за 10-20 тыс. рублей. Что касается мотоджинсов, то это не просто плотная ткань, а штаны, которые оборудованы специальными защитными вставками, или ткань с кевларом. При падении на асфальт такие джинсы не сотрутся и не порвутся, защитив мягкие ткани человека от порезов, ссадин и серьезных травм. При желании можно доукомплектовать костюм специальными защитными шортами, которые защитят копчик и бедра.





Третий вариант – текстильный комплект

Данный вариант защиты адаптирован для простой езды или для жаркой погоды. В комплект такого снаряжения входят:

Куртка из текстиля с защитными вставками;

Жесткая защита для спины;

Штаны из текстиля или мотоджинсы;

Наколенники;

Шорты для защиты копчика и бедер.

Данный комплект является самым экономичным и обойдется в 10-30 тыс. рублей, в зависимости от выбора элементов. Следует отметить, что его можно облегчить, заменив некоторые детали одежды, на следующие модули:

Куртка из текстиля без защиты;

Черепаха.

Черепаха представляет собой специализированную систему защиты, которая сохранит спину, плечи, локти, спину и грудь при падении. Поверх нее можно накинуть курточку или простую свободную майку. Нередко можно встретить мотоциклистов, которые ничего не надевают поверх, но бывают ситуации, когда при падении «черепаха» сползает и открывает участки кожи.

В чем нужно ездить на мотоцикле мы разобрались, но следует помнить главное – экипировка должна соответствовать мощности вашего байка. Проблема в том, что если у вас будет Минск, мощностью 75 л. с., то в спортивной кожаной экипировке вы будете выглядеть как минимум странно. Для таких случаев существует определенный дресс-код, которого придерживаются многие «наездники».

Напоследок хотелось бы сказать про дождевик, который рано или поздно может пригодиться мотоциклисту. Комбинезон обойдется недорого и поможет в сильную дождливую погоду. Защита - неотъемлемый атрибут байкера, и она должна быть полной, чтобы сохранить «всадника» и его здоровье в случае аварии.



