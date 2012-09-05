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В будущее с автомобилем!
5 Декабря 2020
Теги: авто

Переход из класса D (по европейской классификации) в более престижный класс Е произойдет, разумеется, не в одночасье, но тенденция налицо. Причем острой конкуренции с Горьковским автозаводом “Москвичу" видимо опасаться не стоит. Мощности обоих заводов (в прошлом году ГАЗ собрал рекордные для себя 125 тысяч "Волг", работая шесть дней в неделю в трехсменном режиме) не столь велики, чтобы им было тесно в данном сегменте рынка. Очевидно другое - отсутствие у российских заводов видимого интереса к выпуску автомобилей класса В, который до недавнего времени на рынке СНГ представляла украинская "Таврия".

Казалось бы ниша пуста и самое время ее занять, ан нет. На стенде АвтоВАЗа мы видим "десятое" семейство, модернизированную "девяносто девятую" модель - ВАЗ 2115 и минивен ВАЗ 2120. Спора нет, эти автомобили найдут свое место на рынке, но где же “народный" ВАЗ 1119, который, наверняка стал бы бестселлером в стране, где средняя зарплата большинства населения не превышает двухсот долларов в месяц? Пока, по словам вице-президента АО "АвтоВАЗ" Константина Сахарова, дело дальше семи опытных образцов не продвинулось по причине недостаточного финансирования проекта. Не исключено, впрочем, что он вообще почит в бозе, если ВАЗу совместно с "Опелем" удастся наладить в Выборге, а затем и в Тольятти выпуск новой "Астры".

Наличие спроса на компактный и относительно недорогой автомобиль подтверждает стремительный рост выпуска "Оки". За полгода ее сделали больше, чем за весь 1996-й. Очевидно, помимо собственных импонирующих покупателям потребительских качеств челнинской малышки свою роль ее продвижения на рынок начинает играть грамотное маркетинговая политика дилеров КамАЗа и расширение сервисной сети, особенно в крупных городах. Как ни крути, а "Ока" это прежде всего городской автомобиль, если не сказать женский. Недаром на стенде КамАЗа наряду с тяжелыми грузовыми монстрами нашлось место и тюнин- говой версии автомобиля под символическим названием "Ока-Udy".

 

 


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