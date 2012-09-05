Ну, положим, не сам рапс, а полученное из него рапсовое масло, — но все же. С этим альтернативным топливом экспериментирует сейчас немецкая фирма Volkswagen и уверяет, что кое-какие обнадеживающие результаты уже есть.

...Подумаешь, , диво, — автомобиль на растительном масле! Вон в Бразилии уже не экспериментальные, а самые что ни на есть серийные машины ходят на священной для нас жидкости — этиловом спирте, причем факт сей бесстрашно заявляется фирменным шильдиком на кузове (см. фото). Владельцы машин-«алкогопиков», кажется, совершенно не боятся жаждущих, которые поутру готовы лакать хоть денатурат, хоть политуру, лишь бы погасить абстинентный синдром (выражаясь обыденным языком — «похмелиться»)...

Все дело, по-видимому, в национальных питейных традициях. Что одному — яд, то другому — мясо; что одному — смерть, другому — повидло, и, соответственно, что одному — бензин, многим другим — коньяк. Особенно ежели на халяву. А что в Бразилии наших мало, — так ведь это дело временное.