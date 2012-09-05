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заполнение специальной формы.

В первом случае авторизация производится при помощи входа через аккаунт в социальной сети. Для второго пользователю нужно предоставить логин и пароль. Может потребоваться и другая информация. Как только ваш электронный адрес будет подтвержден, вы сможете окунуться в захватывающий мир азартных игр Gusar casino.



