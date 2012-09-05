Казино Вулкан Максимум осуществляет свою деятельность с 2018 года. За этот период клуб успел завоевать доверие и огромную популярность среди любителей азартных развлечений. Безупречная репутация, выгодные условия, огромный выбор игр и щедрые бонусы ежедневно привлекают на сайт Вулкан Максимум большое количество гемблеров.





Официальный сайт клуба Вулкан Максимум

Посетители площадки не найдут на сайте лишних элементов, отвлекающих от процесса игры. Интерфейс ресурса реализован максимально просто. Верхняя часть страницы отведена под логотип бренда «Вулкан», а также кнопку регистрации и авторизации через популярные социальные сети — Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники. Чуть ниже располагается основное меню, состоящее из разделов:

Игровой зал;

Бонусы;

Календарь;

Турниры;

Лотереи.

При перемещении по разделам сайт не тормозит и не подвисает, что делает навигацию по ресурсу особенно приятной. Если гемблер предпочитает играть на планшете или смартфоне, он может воспользоваться мобильной версией сайта без потери функциональности.





Рабочее зеркало

Из-за существующих ограничений в ряде стран официальный сайт Вулкан Максимум может оказаться недоступен. В таком случае следует воспользоваться рабочим зеркалом казино. Оно позволяет эффективно обходить блокировку без использования стороннего софта. Зеркало является точной копией официального ресурса.





Описание игрового зала

Игровой зал Вулкан Максимум казино ориентирован на гемблеров с различными предпочтениями. Независимо от вкусов, каждый посетитель найдёт развлечение по душе. На площадке собрана внушительная коллекция видеослотов известных и надёжных провайдеров — NetEnt, Igrosoft, MegaJack, Quickspin, PlayTech, Belatra, Novomatic. Лицензионный софт этих разработчиков традиционно отличается высокой стабильностью работы и качеством исполнения. В категории «Настольные» игроки найдут разновидности рулеток, баккары, видеопокера, блэкджека.

На сайте Вулкан Максимум казино гемблеры могут играть без регистрации в демонстрационном режиме или на реальные деньги после создания аккаунта.

Лотереи и турниры Вулкан Максимум

Зарегистрированные пользователи могут принять участие в розыгрыше лотерей или в одном из турниров, которые регулярно проходят в клубе. Призовые фонды таких мероприятий зачастую достигают шестизначных цифр. Одержать победу может любой участник, независимо от опыта.

Бонусная программа

В онлайн казино Вулкан Максимум одна из самых щедрых бонусных программ среди аналогичных клубов. После создания аккаунта и подтверждения своих контактных данных каждый новый участник получает солидный бездеп для игры в заведении. В дальнейшем при пополнении депозита гемблерам начисляются бесплатные вращения в популярных видеослотах и денежные поощрения.

Ввод и вывод средств в клубе

Игроки имеют возможность пополнить свой депозит наиболее удобным для себя способом. Клуб работает со всеми популярными платёжными системами — Visa, MasterCard, Payeer, Мир, Мтс, Киви, Яндекс.Деньги, Perfect Money, Мегафон, Теле2. Чтобы вывести средства со счёта нужно подать заявку в личном кабинете. После её рассмотрения, которое производится в течение дня, деньги переводят по указанным реквизитам.

Служба технической поддержки

По всем вопросам, касательно работы клуба, клиенты могут обратиться в круглосуточную службу поддержки. Её сотрудники оперативно рассмотрят обращение и помогут решить проблему в сжатые сроки.



