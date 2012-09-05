Из-за стоимости азартных игр, включая расходы на азартные игры и количество призов, молодежь также была задана в исследовании ESPAD 2011. Они показывают, что средняя сумма, потраченная респондентами на все типы игр за последние 12 месяцев, составляла 147 злотых, они потратили больше денег на игры (PLN 216), чем девочки (PLN 57). Особые различия в расходах девочек и мальчиков наблюдались в связи с участием в играх и онлайн-ставках. Расходы мальчиков превышают более чем в десять раз среднюю сумму, объявленную девочками (девочки: 15 злотых, мальчики: 134 злотых). В прошлом году 37,0% игровой молодежи потратили больше, чем ожидалось, что является одним из симптомов зависимости от игр - чаще это случалось с мальчиками, чем с девочками. Молодежь заявляет, что решая играть в онлайн казино на реальные деньги они зарабатывают больше, чем дают (в среднем он тратит 147 злотых за последний год и зарабатывает около 366 злотых). Такие заявления кажутся неверными, поскольку, как мы знаем, случайные игры выгодны для учреждений, которые ими управляют, тем не менее аналогичные ответы были даны респондентами исследований «Молодежь-2010» и «Молодежь-2013».

Основываясь на полученных результатах, вы можете попытаться определить, какие факторы благоприятствуют участию молодежи в конкретных типах игр в казино. Несомненно, самым важным фактором, определяющим участие молодежи в играх в азартные игры, является пол респондентов. В Лото и другие игры с номерами, а также игровые автоматы, спортивные ставки, игры и интернет-ставки играют в основном мальчики. Девочки, в свою очередь, чаще участвуют в конкурсах SMS. «В общем, участие в играх азартных игр (за исключением SMS-конкурсов) более вероятно для мальчиков из более обеспеченных семей с ограниченным родительским контролем; хорошие ученики предпочитают домашние игры немного чаще (игры и интернет-ставки), в то время как плохо справляющиеся студенты чаще встречаются с машинами »(Badora et al., 2010).

В контексте работы по созданию универсальных профилактических программ по предотвращению азартных игр среди подростков подчеркивается, что необходимо учитывать знания факторов риска, связанных с проблемными азартными играми, включая когнитивные сигналы, предшествующие им, способы преодоления трудностей и эмоциональные, поведенческие и межличностные факторы. Также утверждается, что важной точкой отсчета должны быть текущие знания о факторах, защищающих молодежь, прежде чем принимать про- проблемное поведение .

