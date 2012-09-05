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Увеселительная поездка в Донецк
23 Октября 2020
Теги: авто

Тем не менее, акценты ощутимо смешаются нее дальше на восток, и звание «восточная столица», ранее безоговорочно принадлежащее Харькову, все чаще адресуется Донецку — история историей, однако по нынешним временам промышленный потенциал историческими регалиями не перешибешь. И движение «меж двух столиц», понятно, весьма активное — факс, телефон и e-mail вещи приятные, но бизнес нередко требует и личного присутствия. Однако проблема автопереноса собственного тела из точки К в точку Д требует всестороннего анализа.

Три на четыре

На первом «камне» распутье традиционно предлагает три варианта. Самолетом. поездом, автомобилем... 38-ой скорый отправляется из столицы в 19.31. в 10.17 — пожалуйте в Донецк. Билет — 62 гривны, плюс выпить-закусить и прочие дорожные расходы. Дешево и сердито, но поезд для истинного автомобилиста — испытание нервной системы: 11 часов «неактивного» пути могут серьезно подорвать психику. Гораздо быстрее путешествовать самолетом. Но и дороже. Вылет из Борисполя в 19.05. в полете каких-то полтора часа, цена удовольствия — 212 гривен (если билет брать заранее), а в день отлета — 290. Плюс такси до аэропорта здесь и там. плюс боязнь высоты... А. лучше уж как всегда — своим ходом! Здесь альтернатив еще больше. Условно предлагаемые маршруты окрестим как «полтавский», «левобережный», «правобережный» и «магистральный».

Минус два

Все четыре дороги но интенсивности движения примерно равнозначны, то есть каждый путь равновыбираем автолюбителями. Мы же в свою очередь решили задачу сразу свести к дилемме. Дело в том, что полтавский вариант — самый длинный при отсутствии преимуществ в качестве, а из двух «приднепровских» «правобережный» (через Черкассы и Чигирин), при сравнимом с «левобережным» (Переяслав-Хмельницкий, Кременчуг) километражом хуже по исполнению. Итого: имеем один маршрут «региональный» — трасса Р 02, и один «магистральный» — М 04, через Кагарлык и Смелу. Стоит отметить, что не только эти два, но все вышеупомянутые маршруты рознятся только до Днепропетровска —далее альтернатив нет.


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