Оба первенства разыгрывают CII параллельно с основным, на тех же трассах и, естественно, по тем же правилам. Нот только этапов и в Молодежном, и в “серийном" чемпионатах всего по семь. При этом они не пересекаются между собой.

В кругу поклонников автоспорта иногда возникает спор, какая из чемпионских серий главнее. Вряд ли в этом есть смысл. Несмотря на то, что обе должны поставлять таланты в команды WRC, у них несколько разные задачи и история.

Чемпионат мира на серийных автомобилях (группа N) можно считать старожилом в ралли. Он зародился в 1987 г., почти сразу после появления первенства на машинах группы А. В той ситуации неизбежно возникал вопрос о реализации массы спортивных автомобилей, которую обязаны были выпускать автозаводы для выполнения требований ФИЛ по организации.

Основными потребителями этой почти гоночной техники могли стать поклонники спортивного стиля и начинающие спортсмены, стремящиеся заявить о себе. Чемпионат в группе N как раз и должен был стать таким трамплином на пути в “высшую лигу”. Кроме того, используя рекламные дивиденды от результатов в чемпионате “почти серийных" машин, заводы могли серьезно увеличить свои доходы за счет реализации “похожих" автомобилей. Однако довольно долгое время производители не уделяли должного внимания этому вопросу, и прекрасные Lancia Delta Integrale. Toyota Celica, lord Escorth RS Cosworth так и не стали суперпопулярными Часто во время гонок автомобили попадают в ДТП и ремонт может вылиться в копеечку. В таком случае выкуп авто в Новосибирске будет единственно правильным решением.

Ситуация изменилась после прихода в ралли Mitsubishi с моделью Lancer Evolution. Постоянно совершенствуя "серийную версию и создав целую сеть предприятий по подготовке ее к соревнованиям, компания добилась того, что Evolution стала самым массовым полноприводником в различных гонках и культовым автомобилем среди поклонников автоспорта. Неудивительно, что при этом Evo доминировала и в N-групповом чемпионате, завоевав славу “неубиваемого".

В конце концов, успехи конкурентов подвигли и .Subaru на аналогичную работу со “спортивной" частью населения. Для активных “драйверов" появилась Impreza WRX. а фирма Prodrive начала готовить автомобили для участия в “серийном" чемпионате. Особенно обнадежили Subaru результаты 2003 г. Весь подиум заняли гонщики, выступавшие на Impreza. Однако почивать на лаврах им не придется. Mitsubishi намерена отвоевать утраченные позиции, а чтобы их отстоять Subaru предпринимает решительные шаги.



