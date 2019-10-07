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Утиный комбикорм
26 Декабря 2019

Утиный комбикорм, который можно приобрести через веб-сайт компании Люкс, является высокопитательным продуктом, позволяющим птице развиваться правильно и стремительно набирать вес. Рассчитан сбалансированный комбикорм как для птенцов, также и взрослых уток. Он является здоровым рационом, который удобно приобрести. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку на веб-сайте компании или же воспользоваться бесплатным телефоном. Рецептура комбикорма разработана с учетом специфических особенностей этих водоплавающих птиц. Благодаря такой смеси достигается благотворное влияние на здоровье уток. В нем содержатся все необходимые микро- и макроэлементы.

Утиный комбикорм http://korm07.ru/produkciya/dlya-utok Люкс отличается богатством минералов, витаминов, углеводов, витаминов, жиров и белков.Благодаря достаточному проценту клетчатки достигается максимальный эффект. Используя такой специализированный комбикорм предприниматели, занимающиеся фермерскими хозяйствами, смогут увеличить продуктивность. При этом затраты на качественное содержание уток останутся на прежнем уровне. Компания Люкс сама является производителем гранулированного утиного комбикорма. Продукт является сертифицированным, полностью соответствующим действующим нормам ГОСТ и регламентам. Смеси не содержат стимуляторов роста, антибиотики, глукомат натрия, вредных добавок, антибиотиков и т.д.

Во время производственного процесса кормов происходит нейтрализация до 99 процентов болезнетворных микробов. А гранулы отличаются оптимальными размерами. Поэтому птицам легко их глотать. Комбикорм состоит только из экологически чистых ингредиентов. Благодаря этому владельцам фермерских хозяйств дается возможность составления здорового рациона, который поможет в содержании и росте птицы. Приобретения данного товара в компании Люкс возможно розничными или же оптовыми партиями. Возможно выполнение регулярных или же разовых поставок. Заказчики могут рассчитывать на оперативную доставку. Разнообразие ассортимента позволяет фермерам выбрать наиболее подходящие смеси. Доступны варианты с красителями, которые предназначены для гусят и утят, возраст которых не превышает двадцати дней.


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