Сцепление смонтировано на первичном валу коробки передач и состоит из ступицы, ведомого диска, нажимного диска с отжимными рычажками, кожуха, выжимной муфты выключения сцепления и отжимной вилки.

Ступица вращается на двух шарикоподшипниках разовой смазки, помещенных на первичном валу коробки передач. Подшипники фиксируются гайкой со специальной термообработанной шайбой. На ступице болтами крепятся шлицевая втулка, сцентрированная по наружной обойме подшипника, и кожух сцепления. От осевого сдвига сцепление удерживается стопорным кольцом, упирающимся через шайбу в наружную обойму подшипника, и шлицевой втулкой.

Скобы Г, прилитые к кожуху в трех местах, охватывают ушки Д нажимного диска и не позволяют ему смещаться. Между обработанными плоскостями нажимного диска и ступицы размещен ведомый диск, состоящий из стального диска, приклепанного к шлицевой ступице, и фрикционных накладок. Ведомый диск посажен на шлицы первичного вала коробки передач и может свободно перемещаться вдоль его оси при выключенном сцеплении. При включенном сцеплении ведомый диск зажат между ступицей и нажимным диском двенадцатью пружинами. Последние опираются на нажимной диск через теплоизоляционные шайбы, защищающие пружины от нагрева при буксовании сцепления.

При включенном сцеплении крутящий момент от ведомого шкива вариатора через соединительный вал, шлицевую втулку, ступицу, кожух с нажимным диском передается ведомому диску и от него первичному валу коробки передач.

В обработанных пазах ушков Д нажимного диска на игольчатых подшипниках установлены три отжимных рычажка. Оси удерживаются от осевого сдвига скобами Г кожуха.