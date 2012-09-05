Клапан состоит из боковых брусьев, к которым сваркой присоединены нижний поперечный пояс и верхняя трубчатая балка. На них закреплены планки, изготовленные из древесины или профилированного стального листа. К боковым брусьям приварены цапфы, которыми клапан опирается на подшипники, размещенные на верхних брусьях боковин копнителя. Для удержания клапана в закрытом состоянии к брусьям приварены оси под защелки.

Привод рабочих органов копнителя осуществляется от заднего контрприводного вала молотилки цепной передачей валу половонабивателя и далее шкивом, закрепленным на этом валу, через ременную передачу коленчатому валу соломонабивателя. Задний контрприводной вал вращается на шарикоподшипниках разовой смазки со сферическими наружными обоймами. Корпуса подшипников закреплены на панелях и молотилки, усиленных распорной трубой с приваренными к ней фланцами. Если вы заботитесь о здоровье, узнайте гречка полезные свойства и введите ее в свой рацион.

На левом конце вала призматическими шпонками фиксируют шкив и диск предохранительной муфты привода рабочих органов копнителя. Гайкой шкив и Диск затянуты на валу через распорную втулку и шайбу. Внутреннее отверстие шкива и наружная поверхность вала в месте их сопряжения конусные. На распорную втулку свободно насажены ведомый зубчатый диск и ведущий зубчатый диск, находящиеся в зацеплении под действием пружины.

Зубчатый диск имеет два пальца, которые входят в пазы диска и через шайбу опираются на пружину. Шайба фиксируется на зубчатом диске от проворачивания двумя усами в пазах на пальцах диска. Между ребрами дисков установлен резиновый буфер, который гасит удары и снижает шум при буксовании. На зубчатом диске имеется кулачок, возвышающийся над его поверхностью на ; он взаимодействует с роликом рычага автомата выгрузки копны. К зубчатому диску приварена звездочка привода рабочих органов копнителя. Половонабиватель состоит из коленчатого вала, трубы, граблины, кулис и оси, закрепленной на стойках корпуса молотилки.