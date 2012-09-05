Нередко автовладельцы путают газобаллонное оборудование 1-го и 2-го поколения. Конечно, и та, и другая система позволяет снизить расходы на топливо и увеличить срок службы деталей моторной группы, но по конструкции эти комплекты существенно отличаются.

Так, ГБО 1-го поколения оснащается механическим регулятором дозации газа, который расположен возле редуктора-испарителя, тогда как в комплектах 2-го поколения для расчета порций топлива используется электронный актуатор, корректирующий дозацию топлива на основании данных лямбда-зонда.

Ниже специалисты по установке ГБО из компании http://www.gaspart.ru/ расскажут о разновидностях газовых редукторов, использующихся в газобаллонном оборудовании 1 поколения, а также об особенностях таких систем для карбюраторных и инжекторных двигателей.

Классификация газовых редукторов

В первых комплектах ГБО использовалось 2 типа редукторов:

Вакуумные. Электронные.

В установках вакуумного типа подача газа начинается в момент разряжения впускного коллектора, в момент открытия отверстия редуктора. Такие изделия, как правило, оснащаются двумя винтами, позволяющими регулировать подачу газа во время езды и на холостом ходу.

Что касается электронных установок, то здесь газ начинает подаваться после поступления электрического сигнала от катушки зажигания. Иначе говоря, работа данного устройства тесно взаимосвязана с оборотами двигателя.

В остальном же принцип работы описанных редукторов идентичен:

Сначала газ поступает во впускную камеру.

Далее топливо попадает в смеситель.

И, в конце концов, газовоздушная смесь подается на двигатель.

Принцип работы ГБО 1 поколения на автомобилях с карбюраторным двигателем

Для использования газа на карбюраторном моторе к «родной» магистрали подсоединяется клапан, который в нужный момент останавливает подачу бензина. При этом горючее, которое осталось в системе, по обратному каналу попадает в бензобак.

В этом время открывается газовый клапан, обеспечивая свободный доступ «голубого» топлива к редуктору. При этом, когда водитель переключается на питание «родным» горючим, заслонка газовой магистрали тотчас закрывается, а бензиновой – открывается. Для управления режимами в салоне автомобиля устанавливается переключатель со значениями «Газ», «Бензин» и «0» (последний перекрывает доступ и газа, и бензина).

Работа ГБО 1 поколения с инжекторным двигателем

В данной системе при переключении на газ топливо не возвращается в бензобак, а продолжает циркулировать в системе. Как и в случае с карбюраторными моторами, при включении режима «Бензин» блокируются газовые форсунки (и наоборот), но в режиме «0» перекрывается только питанием газом, а при наборе достаточного количества оборотов (2200–2800) можно сразу же перейти на «голубое» топливо.

Итоги

Как вы можете сами убедиться, даже 1-е поколение газобаллонного оборудования представляет собой весьма продуманную и вполне безопасную систему. Вполне понятно, что более поздние версии ГБО гораздо более совершенны, экономичны и экологичны. Все это объясняет популярность современных газотопливных систем.



