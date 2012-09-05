Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Устройство газобаллонного оборудования первого поколения




Устройство газобаллонного оборудования первого поколения
14 Июня 2017
Теги: ГБО

Нередко автовладельцы путают газобаллонное оборудование 1-го и 2-го поколения. Конечно, и та, и другая система позволяет снизить расходы на топливо и увеличить срок службы деталей моторной группы, но по конструкции эти комплекты существенно отличаются.

Так, ГБО 1-го поколения оснащается механическим регулятором дозации газа, который расположен возле редуктора-испарителя, тогда как в комплектах 2-го поколения для расчета порций топлива используется электронный актуатор, корректирующий дозацию топлива на основании данных лямбда-зонда.

Ниже специалисты по установке ГБО из компании http://www.gaspart.ru/ расскажут о разновидностях газовых редукторов, использующихся в газобаллонном оборудовании 1 поколения, а также об особенностях таких систем для карбюраторных и инжекторных двигателей.

Классификация газовых редукторов

В первых комплектах ГБО использовалось 2 типа редукторов:

  1. Вакуумные.
  2. Электронные.

В установках вакуумного типа подача газа начинается в момент разряжения впускного коллектора, в момент открытия отверстия редуктора. Такие изделия, как правило, оснащаются двумя винтами, позволяющими регулировать подачу газа во время езды и на холостом ходу.

Что касается электронных установок, то здесь газ начинает подаваться после поступления электрического сигнала от катушки зажигания. Иначе говоря, работа данного устройства тесно взаимосвязана с оборотами двигателя.

В остальном же принцип работы описанных редукторов идентичен:

  • Сначала газ поступает во впускную камеру.
  • Далее топливо попадает в смеситель.
  • И, в конце концов, газовоздушная смесь подается на двигатель.

Принцип работы ГБО 1 поколения на автомобилях с карбюраторным двигателем

Для использования газа на карбюраторном моторе к «родной» магистрали подсоединяется клапан, который в нужный момент останавливает подачу бензина. При этом горючее, которое осталось в системе, по обратному каналу попадает в бензобак.

В этом время открывается газовый клапан, обеспечивая свободный доступ «голубого» топлива к редуктору. При этом, когда водитель переключается на питание «родным» горючим, заслонка газовой магистрали тотчас закрывается, а бензиновой – открывается. Для управления режимами в салоне автомобиля устанавливается переключатель со значениями «Газ», «Бензин» и «0» (последний перекрывает доступ и газа, и бензина).

Работа ГБО 1 поколения с инжекторным двигателем

В данной системе при переключении на газ топливо не возвращается в бензобак, а продолжает циркулировать в системе. Как и в случае с карбюраторными моторами, при включении режима «Бензин» блокируются газовые форсунки (и наоборот), но в режиме «0» перекрывается только питанием газом, а при наборе достаточного количества оборотов (2200–2800) можно сразу же перейти на «голубое» топливо.

Итоги

Как вы можете сами убедиться, даже 1-е поколение газобаллонного оборудования представляет собой весьма продуманную и вполне безопасную систему. Вполне понятно, что более поздние версии ГБО гораздо более совершенны, экономичны и экологичны. Все это объясняет популярность современных газотопливных систем.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
ГБО от top-autogas - гарантия ... - . (+185)
Газобаллонное оборудование на ... - Алина (+213)
Держим позиции - Алина (+508)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке