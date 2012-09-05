Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Устойство вариатора




Устойство вариатора
5 Марта 2017
Теги: авто

Вариатор состоит из ремня, ведущего шкива, посаженного па вал главного контрпривода, ведомого шкива, смонтированного па валу, и гидроцилиндров управления частотой вращения барабана, установленных на концах валов главного контрпривода и барабана.

Каждый шкив собран из двух дисков — неподвижного  и подвижного. Неподвижный диск состоит из двух частей — стальной ступицы и чугунного диска. Ступица закреплена на валу шпонкой и гайкой, роль которой выполняет шток гидроцилиндра; фиксируют место соединения замковой шайбой в диаметрально противоположных местах вмятием отбортовки шайбы в продольные пазы штока.

В неподвижном диске закреплены пальцы, передающие крутящий момент подвижному диску через металлокерамические и гулки, запрессованные в три отверстия этого диска. Подобные м гулки запрессованы в ступицу, благодаря чему подвижный диск может без дополнительной смазки свободно перемещаться по ступице неподвижного.

Гидроцилиндры ведущего и ведомого шкивов аналогичны и отличаются друг от друга в основном конструкцией штоков и и подвижными элементами — гильзами и. Гидроцилиндры выполнены в сборе с подпорными клапанами и связаны с ними через вращающиеся на подшипниках соединения; для герметизации вращающейся части по штоку втулки с неподвижной частью использована манжета с защитным кожаным кольцом. Втулку устанавливают в шток гидроцилиндра на резиновом уплотнительном кольце.

Между гильзами и штоками гидроцилиндров размещены втулки и, и, которые с резиновыми уплотнительными манжетами и образуют полости цилиндров; при этом втулки и неподвижны относительно гильз, а втулки и — относительно штоков. Перемещение втулок и ограничивается стопорными кольцами и с замковыми шайбами и, а втулки — кольцом с шайбой.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
ЗаберуАвто поможет при покупке... - . (+34)
Включение техники... - . (+36)
Молотильные барабаны бильные... - . (+46)
Радиальное биение барабана... - . (+51)
Техническое обслуживание... - . (+59)
Основные требования к рабочему... - . (+47)
Смазка к подшипнику... - . (+54)
Кузов автомобилей... - . (+51)
Автосалон Кунцево... - . (+56)
МазПром - . (+62)
Рама - . (+82)
Подвески на современных автомо... - . (+102)
Подвеска - . (+76)
Углы установки управляемых кол... - . (+68)
Передний ведущий мост... - . (+75)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке