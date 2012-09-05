Вариатор состоит из ремня, ведущего шкива, посаженного па вал главного контрпривода, ведомого шкива, смонтированного па валу, и гидроцилиндров управления частотой вращения барабана, установленных на концах валов главного контрпривода и барабана.

Каждый шкив собран из двух дисков — неподвижного и подвижного. Неподвижный диск состоит из двух частей — стальной ступицы и чугунного диска. Ступица закреплена на валу шпонкой и гайкой, роль которой выполняет шток гидроцилиндра; фиксируют место соединения замковой шайбой в диаметрально противоположных местах вмятием отбортовки шайбы в продольные пазы штока.

В неподвижном диске закреплены пальцы, передающие крутящий момент подвижному диску через металлокерамические и гулки, запрессованные в три отверстия этого диска. Подобные м гулки запрессованы в ступицу, благодаря чему подвижный диск может без дополнительной смазки свободно перемещаться по ступице неподвижного.

Гидроцилиндры ведущего и ведомого шкивов аналогичны и отличаются друг от друга в основном конструкцией штоков и и подвижными элементами — гильзами и. Гидроцилиндры выполнены в сборе с подпорными клапанами и связаны с ними через вращающиеся на подшипниках соединения; для герметизации вращающейся части по штоку втулки с неподвижной частью использована манжета с защитным кожаным кольцом. Втулку устанавливают в шток гидроцилиндра на резиновом уплотнительном кольце.

Между гильзами и штоками гидроцилиндров размещены втулки и, и, которые с резиновыми уплотнительными манжетами и образуют полости цилиндров; при этом втулки и неподвижны относительно гильз, а втулки и — относительно штоков. Перемещение втулок и ограничивается стопорными кольцами и с замковыми шайбами и, а втулки — кольцом с шайбой.