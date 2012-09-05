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Установки для отопления и вентиляции: воздушно-отопительное решение для поддержки комфортного климата в любой сезон
5 Июня 2025
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Среди перечня воздушно-отопительных агрегатов можно найти электрические и водяные конструкторские решения, позволяющие минимизировать общие расходы на обслуживание всей системы в обеспечении свежими потоками воздуха и теплом. Применяют аппараты для воздушного отопления или охлаждения помещений, где можно использовать: компактные установки в верхней зоне проветриваемых локаций и современные калориферы для обеспечения энергосберегающих систем в рациональном теплоснабжении.

Металлические теплообменники, в том числе и тепловентилятор, являются актуальными решениями в обустройстве торговых и производственных зон с площадью охвата более 300 м2 потоками специально прогретого воздуха. Нагреваясь от электричества, воздушно-отопительное оборудование передает свое тепло потоку вентилируемого или специально направленного воздуха, тем самым способствуя быстрому обогреву. Обеспечивая экономию на энергоносителях до 40% и более рациональный подход в использовании ресурсов на местах, применяемые в системе конструкторские решения идеально подходят для оснастки: гаражей, подземных парковок, автомойки или СТО.

Сфера применения аппаратов для воздушного отопления и достоинства завесы Wing

Тепловентиляторы, как и сборка от Volcano, могут устанавливаться не только при обустройстве теплиц и с/х ферм, но и складских помещений, перевалочных баз или автосервисов. При выборе оптимального решения стоит обратить внимание на воздушные завесы Wing, которые:

  • поддерживают экономию электроэнергии до 40% с применением автоматики;
  • обладают в оригинальной сборке высококачественными материалами для генерирования доступного, надежного и энергоэффективного тепла;
  • имеют гарантию на 3 года и возможность замены на новую модель, при преждевременном выходе из строя в этот период;
  • можно легко устанавливать на территории: уделенных от центрального теплоснабжения: ангаров, производственных цехов или заводов;
  • не требуют особого ухода и идеально впишутся в интерьеры: современных спортзалов, просторных торговых центров, респектабельных ресторанов и супермаркетов.

Максимально компактные, при этом достаточно мощные, воздушные завесы Wing являются не просто эргономичными воздухонагревательными калориферами. Установки на стенах и потолках смогут полноценно заменить вентиляторы или временное и автоматическое отопление. Из серии сборки Wing в РК можно заказать с бесплатной поставкой модели с маркировкой продукции: Wing E100 (150/200); Wing W100 (150/200) и Wing C100 (150/200).

Для налаженной «под ключ» поставки готовой продукции в Казахстане на оригинальную сборку предоставляются возможности недорого оформить заявку на водяные завесы WING. Такие установки помогут генерировать тепло и обеспечат 24/7 эффективную защиту для входной зоны. Электрические завесы Wing однозначно помогут сэкономить на тратах за отопление до 30%. Воздушные системы поставляются по всему Казахстану. Логистика работает с гарантией на 3 года, и с правом обмена на новую модель в течение этого периода. Установку с фото для автоматического отопления и вентиляции офисных или коммерческих помещений можно рассмотреть онлайн на сайте поставщика в РК как пример: https://volcanovr.kz/product-category/vozdushnye-zavesy-wing/.

Воздушно-отопительные модели: завесы Wing доставляются по всему Казахстану

От признанных экспертов от Volcano в РК воздушно-отопительные агрегаты можно заказать прямо на портале на гарантированно выгодных условиях для опта или розницы. Современная оснастка завесами Wing:

  1. Обеспечивается с предварительным подбором и расчетом мощности установки через логистику Volcano в РК.
  2. Предлагается от менеджеров VOLCANO с бесплатными поставками на места и технической поддержкой профильного сервисного обслуживания в любой сезон.
  3. Пригодится для отопления бизнеса по всей стране, в том числе бюджетного обогрева: производственных предприятий, крупных организации, профильных заводов, госучреждений, строительных комплексов и площадок.

Профессиональное решение для эффективного сохранения тепла в помещении можно найти в готовой оснастке водяной завесы Wing PRO W150 R2 ЕС. Установку можно купить со скидкой в РК, используя акционные пакеты на двухрядные и однорядные теплообменники. Агрегат обладает тепловой мощностью с диапазоном (в кВт) от 17 до 88, эффективно работая в помещениях с высотой дверных проемов (охватом вертикальной струи) до 8 метров. Через воздушно-тепловые завесы можно пользоваться для поддержки энергосбережения в сети, без нагревателя, направленным и экономным расходом воздуха от 7.3 тыс. до 10.7 тыс. м3/ч.

Источник: https://volcanovr.kz/wingprow150r2

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