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Установка сигнализации на авто
7 Февраля 2022
Теги: авто

Установка сигнализации является необходимой процедурой без которой невозможно представить себе полноценную защиту автомобиля от угона. Больше информации здесь. Чтобы правильно подобрать противоугонное устройство которое будет отвечать всем требованиям нужно разобраться какие бывают автосигнализации и узнать больше об их функционале.


Что необходимо знать при выборе сигнализации

Злоумышленники уже довольно успешно научились взламывать охранные системы. Для этих целей они применяют код-грабберы - это приборы, которые используются для отключения охраны автомобиля. Чтобы машина была надежно защищена автосигнализация должна обладать криптостойкостью. К сожалению криптостойкостью может похвастаться далеко не каждая охранная система.

Простые модели сигнализаций, подверженные взлому позволяют грабителям беспрепятственно попадать в салон, похищать вещи и угонять транспортное средство. В этом случае владелец может не узнать о произошедшем даже если сигнализация оснащена двухсторонней связью. Чтобы избежать проблем, лучше всего установить устройство с надежной кодовой защитой. Читайте на странице. В этом случае у злоумышленников пропадет к машине всякий интерес.

Монтаж прибора, неустойчивого к электронному взлому - плохая идея, в этом случае рекомендуется замена сигнализации, либо отключение от нее центрального замка. В ситуации, когда на машине отсутствует дополнительный иммобилайзер управление блокировками запуска должно быть аналоговое и цифровое.


Монтаж оборудования с обратной связью

Установка противоугонной системы - популярная и доступная на сегодняшний день услуга. Подробнее тут. С каждым годом совершенствуется функционал приборов. Они лучше выполняют свои задачи и обеспечивают полноценную защиту автомобиля. Автовладельцам представлен большой выбор моделей от простых до самых дорогостоящих. Каждый может найти для себя подходящее устройство по цене и возможностям.

Иногда сложно сделать выбор и, чтобы определиться, следует подумать о том, какой бюджет вы готовы потратить на оборудование и какие функции вам необходимы чтобы не тревожиться каждый раз за машину всякий раз когда вы оставляете ее без присмотра.

Сигнализация, достойная вашего внимания должна обладать следующим набором функций:

  • Оповещение (звуковое и световое) о попытках взлома авто, передача информации на брелок или мобильный телефон владельца;

  • Большая дальность действия;

  • Контроль связи с авто;

  • Функция подтверждения снятия с охраны;

  • Устойчивость канала связи к помехам.

Хорошим выбором станет сигнализация с автозапуском. Водитель может дать команду на прогрев мотора дистанционно. Запустить двигатель можно в конкретно установленное время, в определенные временные интервалы или по температуре.




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