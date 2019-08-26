Салон автомобиля подвергается постоянному воздействию внешних факторов. Со временем даже самые надежные материалы изнашиваются и приобретают непривлекательный внешний вид. Решением этой проблемы может стать установка чехлов на автокресла. Такой способ поможет не только обновить внутренний вид машины, но предотвратить возникновение потертостей обшивки на новых авто. Преимущественный факт заключается в том, что установить авточехлы можно самостоятельно, без помощи профессиональных специалистов. Для этого процесса достаточно иметь чехлы подходящего размера и знания технологии установки.





Автомобильные чехлы на сидения

Каждый автомобиль отличается особенностями устройства салона, поэтому важным фактором является поиск подходящих аксессуаров, которые обеспечат максимальное прилегание и создадут эффект аккуратной натуральной обшивки. Возникновение складок может привести к быстрому изнашиванию материала, в таком случае долговечность даже качественных авточехлов значительно уменьшается. Для создания эстетичного вида салона авто рекомендуется изготавливать индивидуальные чехлы или воспользоваться моделями, предназначенными для конкретной марки и года выпуска. Внимательно стоит относиться к подбору материалов для чехла и учитывать все его параметры и особенности. Правильно подобранный и установленный аксессуар для сидений позволит преобразить внешний вид машины и продлит срок службы исходного покрытия.





Самостоятельная установка чехлов на автокресла

Процесс установки чехлов своими руками отличается сложностью и необходимостью в точности действий. Соблюдение правильной технологии позволит создать натуральный эффект и гарантирует длительный срок эксплуатации. Все авточехлы отличаются между собой по форме, материалу и способу крепления к креслу. После выбора подходящего аксессуара следует начать подготовку к процессу.

Этапы установки чехлов в салоне автомобиля:

Следует начать подготовку с выбора способа монтажа. Для надежного и качественного результата рекомендуется демонтировать кресла и салона авто, этот способ обеспечит удобство и отсутствие возникновения складок и перетяжек. Начинать установку рекомендуется с передних сидений автомобиля. Для этого необходимо расправить материал на площади всей подушки, продеть его через спинку кресла, разгладить и затянуть крепления под сиденьем. Следующий этап работы – перетяжка спинки кресла, процесс идентичный. Важно натягивать материал в процессе, для более плотного прилегания. Фиксация происходит посредством крепления на липучке или специальной застежке

При желании есть возможность установить чехлы и на задние сидения салона авто. Для этого необходимо провести ту же самую процедуру. Процесс может занять разное количество времени, это зависит от навыка и опыта. Профессиональный монтаж займет меньше времени, с расценками и вариантами готовой продукции чехлов можно ознакомиться на сайте http://i-car.kh.ua/ . Опытная команда поможет не только подобрать аксессуар, но и так же изготовит под заказ различные варианты в рамках любого бюджета.



