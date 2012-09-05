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Успех Монтеверди
18 Декабря 2018
Теги: авто

В то время, когда сбыт купе и лимузинов оставлял желать лучшего, у Монтеверди наметился рост продаж его Safari. Поэтому он попытался перенести производство шасси и кузова на фирму Sauer в город Арбон. В это же время он предлагает швейцарской армии купить у него упрощенный вариант Safari. Однако все эти попытки не увенчались успехом. Поэтому Монтеверди был вынужден отказаться от производства своей собственной оригинальной рамы и устанавливать на Safari шасси от все того же Scoutа.

Тем не менее успех Safari способствовал росту сбыта купе и лимузинов. В 1977 году по случаю автосалона в Женеве для Safari была изменена гамма предлагаемых двигателей. На него стали устанавливать новый восьмицилиндровый мотор объемом 5,7 литра мощностью 165л.с. от International Scout, а старый 5,9-литровый «крайслеровский» движок канул в Лету. Но после этого Монтеверди обуяла гигантомания. Safari стали комплектовать опять-таки двигателем от Chrysler'a, но объем его был 7,2 литра, а мощность достигала умопомрачительных 305 л.с.! В следующем 1978 году Safari лишился 5,2-литрового мотора. Другие изменения не столь заметны: были несколько облагорожены приборная панель и крыша. Не хотите тратить время на ремонт? Тогда прочитайте отзывы о компании new stroy и доверьте это дело профессионалам.

Конец 70-х был временем «расцвета» для внедорожников и очень тяжелым для роскошных купе и лимузинов. Практически все автомобильные гиганты включали в свою производственную программу выпуск купе-вариантов, что, конечно же, снижало элитарность и престижность этого типа кузова. Однако вскоре эти качества перешли к дорогим внедорожникам класса «люкс». Но высокие цены на бензин делали многолитровые моторы просто не нужными, а повсеместные скоростные ограничения сводили производство мощных автомобилей практически на нет (за исключением Германии).

Монтеверди понимал эти тенденции, а поэтому вскоре появилась новая, более дешевая версия Safari. В это же время у Monteverdi Safari и Range Rover появляется достаточно сильный конкурент в лице известного Jeep Cherokee.

В 1978 г. на рынке дебютирует новая модель фирмы Монтеверди - Monteverdi Sahara. Кроме того, по случаю пятнадцатилетия фирмы (а именно столько лет уже существовала эта марка) Монтеверди представил общественности стильные, разработанные самим маэстро наручные часы.

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тут были комменты. RIP!






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