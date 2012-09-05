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Успех автомобиля на рынке
22 Августа 2018
Теги: авто

Существенное обстоятельство для успеха автомобиля на рынке — его цена. Сегодня фургон A21.1FC можно приобрести за 12—14 тысяч долларов, что, вообще говоря, очень недорого (колебания цены зависят от комплектации, наличия дополнительного оснащения). Понятно, что при этом автомобиль — далеко не крик моды, но для нас пока практичность заслоняет все иные критерии.

В одном комплекте:

• рукоятка, имеющая 3-х позиционный переключатель (режим закручивания, отворачивания и обычной отвертки):

• головка отвертки может изгибаться под нужным Вам углом, что позволит Вам достичь мест, недоступных для обычного инструмента;

• при сгибе отвертки можно увеличить рычаг, что даст Вам возможность повернуть тугие и ржавые гайки, болты, винты и т.д.;

Экономит время, деньги и энергию. Превращает домашний ремонт в приятное занятие.


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тут были комменты. RIP!






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