Найти хорошую шиномонтажку бывает очень сложно и с этим согласится каждый обладатель машины. В некоторых работники могут только хуже сделать, вместо того чтобы починить ваш автомобиль, в некоторых обманут вас и заставят переплачивать на деталях, в некоторых просто просят слишком уж много за работу при плохом итоге, который ещё потребуется исправлять в других местах. И Москва не становится исключением из этого правила, как бы печально от этого не было.

Именно поэтому в столице нашей страны есть такая прекрасная компания как Acover. Это место, где работают профессионалы, которым можно со спокойной душой доверить вашего железного скакуна и быть уверенными в хорошем итоге починки! С мастерами этой шиномонтажки вы можете быть спокойны и уверенны в том, что вашу поломку починят и возьмут за это разумную цену!

Acover предоставляет услуги шиномонтажа москва до двадцати четырёх радиусов на немецком оборудовании trommelberg, правку дисков автомобиля, точную балансировку колёс диаметрами от 12” до 23”. Но и это не всё, ведь в этой компании устанавливают датчики давления любых систем или же их заменяют, и предоставляют возможность хранения шин до следующей «переобувки», что очень удобно. Не у каждого человека есть свой гараж или балкон, что бы где-то хранить шины. А если и есть, не каждый захочет хранить их там.

Но и это не всё! Компания предоставляет такие услуги, помимо шиномонтажа, как химчистка, полировка автомобиля, установка защитных покрытий, предпродажная подготовка автомобиля, удаление вмятин, озонация салона и автомойка.К тому же, для постоянных клиентов у компании Acover действует скидка, что является приятным бонусом.

У компании Acover есть три точки, где вы можете доверить вашу машину профессионалам – на улице Зорге, д. 25 стр. 3; улице Поморская, 48Ас11; и улице Академика Анохина, д.6 к.2. К тому же, вы можете связаться с компанией с помощью звонка, что удобно при экстренных ситуациях. Бывают же случаи, когда машину невозможно подвезти к шиномонтажке сразу. +7 (495) 966-23-38 – номер телефона, по которому вы сможете записаться на приём в Acover без проблем с девяти утра и до одиннадцати часов вечера ежедневно!

Так же вы можете задать вопрос на их официальном сайте менеджерам, которые с радостью ответят вам и произведут расчёт стоимости услуг вашего автомобиля. Если же вы не любитель общения, то можете написать им на е-мейл info@acover.ru.