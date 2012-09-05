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Услуги по ремонту автомобилей на дороге
29 Января 2017

Даже самые надежные автомобили имеют свойство выходить из строя. Если это случается во время передвижения на транспортной магистрали, то непременно понадобится экстренная техническая помощь. Сегодня есть много компаний, которые специализируются на восстановлении рабочих узлов техники вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Для этого они оборудуются современным диагностическим оборудованием, а также инструментами.

Выезд мастеров осуществляется в течение часа после оформления заявки на ремонт машины. Все работы выполняются очень быстро.

Если поломку не удается устранить на месте, то производится бесплатный вызов эвакуатора. Владелец машины платит только за перевозку ТС до ближайшей станции технического обслуживания.

Если из строя выходят рабочие узлы, которые подлежат восстановлению, то их ремонт проводится на месте остановки машины. Срочная техническая помощь предполагает выполнение различных видов работ. Достаточно часто транспортные средства нуждаются в подзарядке аккумуляторов. Для этого у прибывшей бригады мастеров есть все необходимое оборудование.

В ремонт авто на дороге включается также замена или восстановление колес. Такая несложная на первый взгляд операция требует специальных навыков и инструментов. Без них провести замену пробитых шин практически невозможно. Сотрудники службы технической помощи всегда готовы обеспечить обслуживание элементов топливной системы. Они быстро проводят регулировку и прочистку насосов. При необходимости осуществляется диагностика или наладка системы впрыска горючего, а также замена фильтрующих элементов.

Современные компании располагают точным компьютерным оборудованием. С его помощью можно провести полное обследование рабочих систем автомобильного транспорта. Большинство современных моделей машин оборудовано электронными датчиками, позволяющими получить максимально полную информацию о состоянии и возможности функционирования основных агрегатов транспортного средства.

При выезде бригады специалистов возможно осуществление проверки уровня, а также замена масла в моторе. Часто проводится диагностика тормозной жидкости, при необходимости заливается антифриз. Мастера оперативно справляются с ремонтом системы зажигания, а также электрических контролирующих приборов или оптических элементов. Стоимость услуги зависит от сложности поломки и количества использованного для ремонта оборудования.


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