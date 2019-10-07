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Услуги эвакуатора в Москве
25 Февраля 2020
Теги: авто

Сегодня в столице услуга эвакуации авто является одной из наиболее востребованных услуг. В данном сегменте оперирует множество служб. Поэтому подобрать наиболее подходящую - дело непростое. Некоторые из них не могут обеспечить круглосуточную подачу спецтехники, другие искусственно раздувают цены на подобный сервис. Чтобы не нести убытки и всегда получать эвакуатор на месте, лучше всего воспользоваться услугами данной службы. Компания предлагает заказчикам более выгодные по сравнению с конкурентами условия. Эвакуатор Москва можно заказать в любое время суток. В каждом из столичных районов круглосуточно находится дежурные эвакуаторы. Это позволяет вовремя подать их к местам вызова.


Доступные тарифы

Кроме низких тарифов на услуги эвакуации, компания предлагает своим заказчикам 10-процентные скидки. Это позволяет заказчикам экономить немало средств. Обращаясь в конкурирующие службы, о подобной выгоде можно забыть. Большинство из них предлагает клиентуре искусственно завышенные тарифы, без всяких скидок. Среди других преимуществ ЭвакуаторДок необходимо выделить:

- оперативную подачу;
- страховку перевозок;
- профессионализм персонала;
- наличие собственного парка эвакуаторов.

Заказывая эвакуатор круглосуточно в этой компании, вы сможете получить его уже через 10-30 мин. Каждая перевозка, которую выполняет компания, застрахована.

Высококвалифицированные специалисты компании решают задачи разной сложности. Поэтому заказчики получают на местах профессиональную помощь, вне зависимости от сложившейся ситуации. Это может быть неисправность ТС, серьезное ДТП или же попадание внезапно в кювет. Помощь в таких ситуациях придет очень быстро. А обойдутся услуги настоящих профессионалов очень дешево. Компания имеет собственный автопарк, который постоянно контролируется опытными инженерами. Каждая единица техники, находящаяся в парке, тщательно контролируется. Поэтому их техническое состояние находится на высочайшем уровне.

Бригады ЭвакуаторДок работают очень аккуратно. Они перемещают поврежденные автотранспортные средства на платформы без малейших повреждения. А после прибытия выгружают их даже если колеса заблокированы. Услуги эвакуатора доступны не только в любом столичном районе, но и по всей области. Компания старается регулярно снижать тарифы на эвакуацию. Благодаря наличию собственного автопарка спецтехники и постоянному штату водителей, она полностью отказалась от услуг посредников и оптимизировала дополнительные затраты. Уменьшение тарифов также обусловлено растущим количеством заказов. ЭвакуаторДок является довольно крупной компанией, поэтому он может позволить себе выстраивать бизнес по собственному усмотрению.

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