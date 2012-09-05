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Услуги эвакуатора в Киеве
19 Ноября 2020
Теги: авто

Если автомобиль поломался на трассе или же дороге, без услуг эвакуатора не обойтись. Компания Эвакуация предлагает услуги такого транспорта от 400 грн. с доставкой в любую точку Киева. Подобная спецтехника используется для выполнения множества функций. Она позволяет поддерживать эффективную жизнедеятельность города и сохранность инфраструктуры. Чаще всего услуги эвакуатора в Киеве заказывают владельцы арестованных авто за нарушение правил парковки, которые нужно доставить на штрафплощадку. Также на эвакуаторах перевозится тяжелая гусеничная спецтехника. Часто такие спецсредства заказывают для перевозки негабаритных грузов.

Сегодня эвакуатор Киев заказывают не только частные лица, но и представители предприятий, правоохранительных органов и коммунальных хозяйств. Компания Эвакуация принимает заказы от любого желающего. Тариф на услугу сильно разнится в зависимости от модификации спецтехники, а также маршрута его следования. Если вы собрались заказывать эвакуатор абстрактно по дешевому тарифу, смысл данной услуги теряется. На место может быть выслана техника, которая совершенно не соответствует вашим требованиям. Следовательно. перед вызовом необходимо указать оператору - в транспортировке какой техники вы нуждаетесь, ее вес и состояние автотранспортного средства. Персоналу компании необходимо знать, сможет ли машина самостоятельно въехать на поданную платформу или же придется погружать принудительно. Также нужно назвать точное место подачи эвакуатора вместе с конечным пунктом назначения.

С использованием таких ориентиров менеджер сможет подобрать подходящую модель эвакуатора, грузоподъемность которого будет соответствовать вашим потребностям. Если автотранспортное средство разбито, подается эвакуатор с подъемником или же лебедкой. Если вы нуждаетесь в перевозке негабарита, сотрудники компании учтут особенности вашего груза, а конкретнее - его размеры. Выбор компании, предоставляющей подобные услуги - дело очень важное. Если вы хотите получить качественный сервис по разумным тарифам, лучше всего обратиться в Эвакуацию.

Это большая транспортная компания, обладающая рядом преимуществ. Она имеет собственный мультикомплектный автопарк, который обслуживаются многопрофильными специалистами. Речь идет не только о водителя, но и о персонале, способном предоставить необходимую техпомощь на дорогах. Эвакуация в разных микрорайонах имеет опорные пункты, обладающие достаточными мощностями для оперативного обслуживания клиентов. Благодаря таким пунктам спецтехника подается максимально быстро, не позже чем через полчаса. Огромный выбор спецтехники позволяет заказчикам услуги найти подходящую модель эвакуатора. А постоянная загруженность такого спецтранспорта позволяет компании снижать тарифы. Благодаря этому заказчики Эвакуации получают большую выгоду, пользуясь услугами эвакуатора именно в этой компании.

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