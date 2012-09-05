Ломбарды оказывают услуги населению по выдаче займа на заложенные материальные ценности. Ломбарды бывают разной спецификации есть специализированные, ювелирные есть широкого профиля, принимающие все, что имеет ценность и можно оценить и перепродать. Есть автоломбарды, например https://seif-auto.kz/ которые специализирующиеся исключительно на оценке и выдачи по автотранспорту. На сайте каждого ломбарда можно ознакомится с полным списком подлежащих залогу товара.

Рассмотрим все положительные и отрицательные моменты взятие ссуды в ломбарде:

Положительные:

Простота – для получения ссуды необходимы удостоверение личности и ценная залоговая вещь;

Скорость – деньги можно получить сразу в течение часа после оформления;

Низкий риск – никто не будет звонить и беспокоить вас, ваша кредитная история не пострадает вне зависимости от результата вашего займа;

Отрицательные:

Проценты – ломбарды выдают свои займы под довольно высокий процент.

Ломбарды активные участники рынка микрокредитования. Они выдают деньги под залог ценного имущества, возвращать деньги в обмен на предмет залога нужно с процентами. Ломбарды существуют и процветают на разнице от процентов. Вещи должника, это не цель ломбардов, их цель получение процентной ставки за выдачу займа. Невостребованное имущество долго не хранится и продается для пополнения дефицита бюджета ломбарда. При оценке вашей закладываемой ценности необходимо отразить все детали вещи в залоговом билете. Залоговый билет содержит максимально четкую информацию с различными деталями и полным описанием. Чтобы не произошло случайной замены или спора. При возвращении всей суммы залогового кредита и процентов за каждый день пользования им в срок, о котором ранее договорились с ломбардом вы возвращаете свою ценную вещь.

В случае не возращения клиентом за вещью, ломбард через месяц хранения выставляет залоговую вещь на продажу. Задача ломбарда как можно дороже реализовать данную вещь. В случае если сумма от продажи не покрывает сумму долга при продаже, никто не будет требовать доплату, при этом бывший владелец вправе знать сумму реализации своей бывшей вещи. Если сумма от продажи больше составит больше оценки проведенной ломбардом, бывший владелец вправе потребовать выплаты разницы.

При оставлении вещи в залоге, вы можете полностью быть уверенным в том, что вашу вещь не использовали. С этой целью при сдаче необходимо точно описывать вещь, учитывая все детали необходимые для ее идентификации и оценки в дальнейшем. Если возникли сомнения, а вы подписали документ о том, что претензий к принятому залогу нет, пути назад тоже нет. Проверять и принимать ценность необходимо сразу по факту.

Ломбард страхует все взятые в качестве залога ценные вещи клиентов от риска утраты или повреждения, от клиентов не требуется дополнительное оформление страховки на залоговое имущество. В случае утери или повреждения вы получаете автоматически страховку от страховой компании, если это будет квалифицированно как не страховой случай, ломбард сам выплатит за залог.

Залоговыми вещами, которые у вас примут под ссуду в ломбард являются: изделия из золота (кольца, браслеты, цепочки), автомобили легковые или грузовые, ценные предметы искусства, редкие ценные предметы, дорогостоящую и востребованную электронику. Недвижимое имущество (квартиры, дома, комнаты, участки) ломбарды не принимают, не оценивают, не дают ссуды. Медали и награды, свои и своих родственников также не имеют права принимать и оценивать.

Как отличить мошенников и настоящий профессиональный ломбард? В первом случае вам предложат в качестве залогового имущества возможность получить ссуду на все, включая любую недвижимость, и оценки имущества, определения процентной ставки. Будьте бдительны, обращайтесь к профессионалам.



