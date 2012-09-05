Опыты, проведённые в Англии на испытательном стенде, на котором воспроизводились условия трения, имеющиеся в червячной передаче, показали, что коэффициент трения изменяется от 0,15 в состоянии покоя до 0,015 при скорости трения 1220 м/мин. Можно судить о влиянии угла подъёма нарезки на к. п. д. Последний имеет наибольшее значение при угле подъёма нарезки, несколько меньшем 45°; при небольшом коэффициенте трения он не изменяется заметным образом в пределах угла подъёма нарезки 30—60°. При приближении угла подъёма нарезки к 0 или 90° к. п. д. быстро падает до нуля. Следует указать, что приведённая формула < для к. п. д. учитывает только потери между трущимися зубьями, а вследствие наличия дополнительных потерь на перебалтывание масла и на трение в подшипниках действительный к. п. д. червячной передачи имеет всегда несколько меньшую величину. Следовательно, наиболее выгодными являются углы подъёма нарезки, близкие к 45°. Меньший угол подъёма нарезки способствует увеличению диаметра червяка, а так как увеличение диаметра желательно для получения необходимой жёсткости, то углы подъёма выбираются обычно между 35 и 40°.

Так как червяк оказывает давление на колесо, равное силе F v в направлении, возникает равная и противоположно направленная реакция червяка, являющаяся его осевым усилием — Ра. Кроме окружного усилия Fy, червяк действует на червячное колесо с усилием /у, которое параллельно оси колеса и создаёт осевое усилие Ра> воспринимаемое подшипниками колеса. Усилие Ft, равное Ра, является окружным усилием червяка и определяется по уравнению

Составляющая Fr стремится раздвинуть червяк и червячное колесо и возникает вследствие наличия угла зацепления. На фигуре показаны окружное усилие Fn, действующее касательно к начальной окружности колеса, и радиальное усилие Fn направленное перпендикулярно ему.