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Условия надежного управления
27 Апреля 2017
Теги: авто

Рассмотрим статистические данные об увеличении скорости автомобиля в конце прямолинейного участка в зависимости от его длины. Чем меньше коэффициент безопасности Хбез, тем интенсивнее должен тормозить водитель, чтобы войти в поворот с безопасной скоростью, и тем чаще происходят ДТП. Условием надежного управления является движение с плавным изменением скорости.

Обобщая результаты анализа влияния на безопасность радиуса поворота и длины примыкающего к нему прямолинейного участка, можно дать следующие рекомендации:

• чем меньше радиус поворота, тем больше внимания необходимо обращать на выбор скорости;

• при приближении к повороту необходимо заранее плавно снижать скорость автомобиля;

• следует задавать себе скорость равномерного движения и регулярно контролировать ее по спидометру, а при движении по длинным прямолинейным участкам в особенности;

• при необходимости выполнять на повороте объезд стоящего автомобиля, следует использовать рекомендации по управлению автомобилем при ограничении видимости. От обгона на повороте лучше воздержаться.

 


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