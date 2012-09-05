Рассмотрим статистические данные об увеличении скорости автомобиля в конце прямолинейного участка в зависимости от его длины. Чем меньше коэффициент безопасности Х без , тем интенсивнее должен тормозить водитель, чтобы войти в поворот с безопасной скоростью, и тем чаще происходят ДТП. Условием надежного управления является движение с плавным изменением скорости.

Обобщая результаты анализа влияния на безопасность радиуса поворота и длины примыкающего к нему прямолинейного участка, можно дать следующие рекомендации:

• чем меньше радиус поворота, тем больше внимания необходимо обращать на выбор скорости;

• при приближении к повороту необходимо заранее плавно снижать скорость автомобиля;

• следует задавать себе скорость равномерного движения и регулярно контролировать ее по спидометру, а при движении по длинным прямолинейным участкам в особенности;

• при необходимости выполнять на повороте объезд стоящего автомобиля, следует использовать рекомендации по управлению автомобилем при ограничении видимости. От обгона на повороте лучше воздержаться.