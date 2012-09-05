В четыре часа дня, 3 сентября, спустя ровно сутки после старта, первая машина получила финишную отмашку. Это был экипаж Saab Rally, собравший основной урожай рекордов. Следом за ней на финиш примчалась вторая. Кольцевики, отдав в самом начале инициативу раллистам, потом были вынуждены догонять и, в итоге, за пять с лишним тысяч километров проиграли всего около трехсот метров! Журналисты серьезно поотстали ночью, однако и на их счету есть два рекордных результата, показанных Олегом Растегаевым в самом начале гонки.

И все-таки главным результатом стало то, что все три машины финишировали. Трудно сказать, что больше сыграло на этот успех — точный расчет, грамотная организация, надежность людей и техники? Или просто повезло? Наверное, все вместе. Но небеса в этот день определенно были к нам благосклонны. Дождь, который сделал бы гонку на такой скорости форменным безумием, так и не пошел, хоть и собирался всю дорогу. Ни лось, ни кабан не вышли из глухого дмитровского леса на трассу.

Машины выдержали 24 часа непрерывного издевательства. Люди не совершили ни одной серьезной ошибки, а в обоих случаях, когда на полной скорости в повороте взорвалась изношенная задняя левая покрышка, сидевшим за рулем хватило хладнокровия и мастерства, чтобы избежать аварии.