Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Урожай рекордов




Урожай рекордов
8 Июня 2020
Теги: авто

В четыре часа дня, 3 сентября, спустя ровно сутки после старта, первая машина получила финишную отмашку. Это был экипаж Saab Rally, собравший основной урожай рекордов. Следом за ней на финиш примчалась вторая. Кольцевики, отдав в самом начале инициативу раллистам, потом были вынуждены догонять и, в итоге, за пять с лишним тысяч километров проиграли всего около трехсот метров! Журналисты серьезно поотстали ночью, однако и на их счету есть два рекордных результата, показанных Олегом Растегаевым в самом начале гонки.

И все-таки главным результатом стало то, что все три машины финишировали. Трудно сказать, что больше сыграло на этот успех — точный расчет, грамотная организация, надежность людей и техники? Или просто повезло? Наверное, все вместе. Но небеса в этот день определенно были к нам благосклонны. Дождь, который сделал бы гонку на такой скорости форменным безумием, так и не пошел, хоть и собирался всю дорогу. Ни лось, ни кабан не вышли из глухого дмитровского леса на трассу.

Машины выдержали 24 часа непрерывного издевательства. Люди не совершили ни одной серьезной ошибки, а в обоих случаях, когда на полной скорости в повороте взорвалась изношенная задняя левая покрышка, сидевшим за рулем хватило хладнокровия и мастерства, чтобы избежать аварии.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Фильтры для спецтехники STAL... - . (+26)
Обгоны — особая песня... - . (+41)
В марафоне стартовали три абсо... - . (+161)
Право на ошибку - . (+122)
Разочарование сезона: Дэвид Ку... - . (+117)
Гонщик года: Скотт Диксон... - . (+138)
Время верстать календари... - . (+138)
Технический осмотр автомобиля ... - . (+129)
Пантер станет больше... - . (+113)
Предложение в силе... - . (+90)
На фоне блестящей победы... - . (+108)
Замена ремня генератора у себя... - . (+151)
Случившийся конфуз... - . (+97)
Аренда скутеров и мопедов... - . (+134)
Выздоровление японской команды... - . (+103)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке